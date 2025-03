Montero y el PSOE presionan a la Junta para que acepte la quita de la deuda

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero desde el Ministerio de Hacienda; la portavoz del PSOE andaluz, María Márquez, desde la sede del partido en San Vicente; y hasta el secretario de Política Territorial, Esteban Morales, desde la sede de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Famp. Todas las voces del PSOE salieron para defender su postura sobre la oferta de quita de la deuda autonómica que el Ministerio de Hacienda ha hecho a la Junta de Andalucía y que el Ejecutivo andaluz rechaza.

Lo hicieron con dos argumentos principales que entienden que son los que cargan de razón la propuesta de la también secretaria general del PSOE de Andalucía. La quita de la deuda beneficia a Andalucía por encima del resto de las comunidades autónomas, por lo que no hay un agravio a los andaluces como defiende el Gobierno de Juanma Moreno. “Andalucía es la comunidad autónoma que en términos tanto relativos como en términos globales más se beneficia de esa quita de la deuda”, decía rotundamente María Jesús Montero en la sede de su ministerio. Por lo tanto, consideraba que el Gobierno andaluz no podrá blandir “un trato discriminatorio respecto a otras comunidades autónomas; un mantra que utiliza el PP y da igual cuál sea la cuantía”.

La portavoz en el Parlamento andaluz, María Márquez, era más incisiva: “La negativa a aceptar esta quita es el termómetro clave para demostrar que Moreno Bonilla nos miente constantemente a los andaluces cuando dice que hay agravio con otras comunidades autónomas. La propuesta muestra que no hay agravio con los catalanes. Es mentira porque Andalucía es la comunidad autónoma que más se beneficiaría por encima de Cataluña”.

¿En qué se puede gastar?

María Jesús Montero insistía en que el ahorro de 1.400 millones de euros en intereses a futuro que supondría la condonación de la mitad de la deuda pública actual de la Junta, “por supuesto que se puede destinar a otras partidas (para financiar servicios públicos). Si se sigue el razonamiento de la Junta de Andalucía y su interpretación de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) tampoco servirían para gasto público y social la transferencia que reclaman de 1.500 millones de euros de un fondo de nivelación”.

La Junta de Andalucía lo ve de una manera completamente diferente. La consejera de Hacienda, Carolina España, argumentó que se trata de una “condonación trampa”. Según las cuentas del Gobierno andaluz, “en el mejor de los casos, se ahorra 140 millones de euros al año en intereses que según la Airef no nos podemos gastar en las políticas públicas”. Por eso defiende que lo que realmente resolvería los problemas de Andalucía es un fondo de nivelación transitorio por 1.522 millones de euros que compensarían lo que recibe de menos cada año la comunidad autónoma dentro del actual sistema de financiación autonómico.

Carolina España reconoce que el alivio de una parte de la deuda pública siempre es positivo para cualquier administración, pero asegura que Andalucía tiene autonomía financiera y una calificación que es “la mejor de los últimos 15 años; podemos endeudarnos sin necesidad de depender del Gobierno de España”.

Trasfondo político

Unos argumentos técnicos por ambas partes que no tapan la disputa política que enfrenta a ambas administraciones. María Jesús Montero asegura que la negativa de Juanma Moreno de aceptar la propuesta de quitar la mitad de la deuda de Andalucía se debe sencillamente “a que es más genovés que andaluz porque está atendiendo más a las indicaciones de Génova (donde está la sede nacional del PP) que a los intereses de Andalucía”.

Una reflexión que también hacía María Márquez desde la sede del PSOE. “La reunión duró cinco minutos que van a perseguir al Gobierno andaluz que han destrozado la imagen andalucista con la que se autodefinía Moreno Bonilla porque defender los intereses de Andalucía no es levantarse a los cinco minutos de una reunión. En lugar de defender a los andaluces prefiere defender la estrategia del señor Feijóo a nivel nacional que es seguir confrontando contra Pedro Sánchez y el Gobierno de España”.

Pero Carolina España no dejaba de recordar que esta propuesta de condonación se debe a un pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con ERC. “Dicen que la condonación trampa va a mejorar la autonomía financiera de Andalucía. No es cierto. Es una cesión hecha al independentismo. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda es cumplir con la obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, porque así cobraríamos antes los recursos que son de Andalucía. Ese es el dinero real que nos hace falta a Andalucía y no una condonación trampa que es trilerismo político y maquillaje contable”.

El futuro

En lo único que coinciden ambas administraciones es en la necesidad de elaborar un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, una propuesta que vuelve a estar parada y sólo con tímidos avances. La ministra de Hacienda explicaba ayer que su departamento no ha renunciado a ese objetivo pero censuraba la falta de “lealtad institucional” de la Junta “que se levantó de la mesa a los cinco minutos” de iniciarse la reunión técnica por la deuda. Carolina España acusaba al ministerio de no atender las demandas de la Junta que pretendía hablar de ese nuevo modelo.