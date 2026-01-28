La línea ferroviaria entre Madrid y Sevilla reabrirá en unos diez días

El Gobierno prevé recuperar el servicio de la línea ferroviaria entre Madrid y Sevilla, interrumpida por el accidente de Adamuz, en unos diez días. La conclusión de los trabajos podría finalizar en torno al próximo sábado día 7, después de haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro en el que murieron 45 personas.

Hace unos días el ministro de Transportes, Óscar Puente, señalaba la posibilidad de que la reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría demorarse más allá del próximo lunes, 2 de febrero tal y como anunció dos días después del accidente de Adamuz. Puente hizo referencia a que el juzgado que se ocupa del caso todavía no había dado los permisos pertinentes para que se lleven a cabo las tareas de reconstrucción sobre las vías.

No obstante, el ministro aseguró que se estaban adelantando algunos trabajos, como la recuperación de la catenaria o en la acumulación de acopios, con el objetivo de que se pueda reponer la vía “cuanto antes”, una vez se obtenga el permiso para entrar. “En función de eso, veremos si llegamos al día 2 o todavía nos retrasamos un poco más, pero no es algo que esté en este momento en nuestra mano”.

La reanudación del servicio ha sido confirmada por el propio Óscar Puente, que en un mensaje difundido a través de su perfil de X ha indicado que "en el día de hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla".

De esta forma, en torno al próximo viernes, 6 de febrero, ya podrían volver a circular los trenes de alta velocidad de las tres compañías que operan en ese corredor (Renfe, Iryo y Ouigo), por lo que el servicio habrá estado interrumpido unas tres semanas. No obstante, Renfe ha seguido operando trenes, con transporte en autobús en el tramo del accidente, solo para los viajeros cuyo desplazamiento era esencial.

Las últimas cifras apuntadas por la operadora apuntaban a que Renfe había transportado a 12.794 viajeros, en el denominado Plan Alternativo de Transporte (PAT) establecido tras la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Sólo el pasado domingo, el dispositivo movió 3.175 viajeros, lo que supone un 70% de ocupación sobre la oferta programada para ese día y constituyéndose como el registro diario más elevado desde la activación del plan. En cuanto a la distribución por corredor, el de Madrid-Sevilla registró un total de 7.946 viajeros, siendo el número total de plazas ofertadas de 15.648. La ruta Madrid-Málaga ha soportado 4.829 viajeros totales, teniendo capacidad para 11.736 personas. De este modo, desde el pasado martes 20 de enero Renfe concretó que se han trasladado 12.794 viajeros, existiendo plazas para un máximo de 27.384 personas.