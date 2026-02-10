La Junta reclama que las infraestructuras turísticas se incluyan en las declaraciones de emergencia

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha reclamado que la industria turística se incluya dentro del plan de ayudas que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros tras la declaración de las zonas de emergencia de protección civil, entre las que se encuentra Andalucía hasta en cinco ocasiones.

Antes de participar en la Conferencia Sectorial de Turismo, Bernal ha valorado la propuesta del ministerio sobre las ayudas a los afectados por las "consecuencias de las últimas lluvias torrenciales y las afectaciones que ha tenido sobre el territorio andaluz tan importantes", pero "entendemos que se ha quedado corta, puesto que solamente se refiere a viviendas y a carreteras; habla de comunicaciones en general, pero no recoge al sector turístico que se ha visto seriamente afectado desde el momento mismo del accidente en Adamuz", ha explicado. "Estamos cifrando en millones de euros, prácticamente medio millón de euros al día, lo que cuesta todo este despropósito en cuanto a las comunicaciones y a la falta de conectividad que estamos sufriendo en en Andalucía por como consecuencia de esta falta de diligencia y falta de mantenimiento de las infraestructuras de comunicación", ha dicho.

Una situación que se ha agravado por los temporales y las lluvias torrenciales, "ya que estamos en el Ministerio de Industria y Turismo, voy a hacerle referencia también al ministro para que apoye una ampliación de esa declaración de zona catastrófica para que ayude también con esa declaración de zona catastrófica a las instalaciones y a la industria turística en general, y que se ha visto seriamente perjudicada".