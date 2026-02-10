La Junta de Andalucía mantiene este miércoles la suspensión de clases presenciales en 23 centros educativos

Andalucía mantiene la actividad lectiva presencial para este miércoles 11 de febrero de 2026 en la práctica totalidad de sus centros educativos, si bien 23 colegios e institutos suspenden las clases por los efectos del temporal de los últimos días. La provincia de Cádiz concentra 11 de los centros afectados, seguida de Sevilla con 6, mientras que las provincias de Almería, Córdoba y Huelva no registran ninguna incidencia.

La Consejería de Educación ha decidido mantener cerrados estos centros por diversos motivos relacionados con el temporal: riesgos en la zona, desalojos preventivos, imposibilidad de acceso por cortes de carreteras o daños materiales en las instalaciones. En todos los casos, se activa la docencia telemática conforme al proyecto educativo de cada centro, garantizando así la continuidad del curso académico.

Además de la suspensión de clases presenciales, 25 rutas de transporte escolar no prestarán servicio este miércoles debido a problemas en los accesos o cortes de carretera. Cádiz vuelve a ser la provincia más afectada con 10 rutas interrumpidas, seguida de Granada con 5 y Jaén y Málaga con 4 cada una.

Municipios de Cádiz con cierre total de centros

En la provincia de Cádiz, los municipios de Grazalema y Torre Alháquime han suspendido la actividad lectiva en todos sus centros educativos. Además, se han cerrado centros específicos en otras localidades: la EI El Gastor en el municipio homónimo, el IES Hozgarganta en Jimena de la Frontera, y el IES Azahar en San Martín del Tesorillo.

En Zahara de la Sierra, permanecen cerrados el CEIP Maestro Juan María Marín y la EI La Rayuela. En total, la provincia gaditana acumula 11 centros sin actividad presencial y 10 rutas de transporte escolar suspendidas.

Centros afectados en Sevilla y otras provincias

La provincia de Sevilla registra 6 centros educativos sin clases presenciales distribuidos en varios municipios. En Benacazón cierra el IES Virgen del Rosario, mientras que en Dos Hermanas permanecen cerradas la EI La Milagrosa y la EI Nuestra Señora de Valme. También suspenden clases el CEIP El Valle en Écija, el CEIP Peña Luenga en El Castillo de las Guardas y el CEIP Alpesa en Villaverde del Río.

En cuanto a otras provincias, Granada cuenta con 2 centros cerrados: el CEIP Berta Wilhelmi en Pinos Genil y el CPR Ribera de Aguas Blancas en Quéntar-Dúdar. En Jaén, el IES Cástulo de Linares imparte clases de ESO de forma telemática mientras que el resto del alumnado ha sido reubicado en otros centros, al igual que los estudiantes de la EOI Carlota Remfry, trasladados al IES Reyes de España.

Málaga cierra dos del mismo centro rural

La provincia de Málaga presenta 2 centros afectados por la suspensión, ambos pertenecientes al CPR Alto Genal: la sede de Cartajima y la sede de Parauta. Estos centros públicos rurales agrupados atienden a municipios de pequeño tamaño especialmente vulnerables ante fenómenos meteorológicos adversos.

Las autoridades educativas continúan monitorizando la situación en todas las provincias andaluzas para evaluar posibles nuevas afectaciones en los próximos días, en función de la evolución del temporal y del estado de las infraestructuras educativas y las vías de comunicación.