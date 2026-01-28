'Joseph' deja casi 800 incidencias y un fallecido en Andalucía mientras la Junta alerta de la llegada de 'Kristin'

El Guadalquivir, a su paso por la localidad sevillana de Lora del Río por los efectos de la borrasca Joseph.

La borrasca Joseph no ha dado tregua a Andalucía. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha informado de que la comunidad ha gestionado ya 789 incidencias relacionadas con el temporal, en un episodio marcado por fallecimiento de una mujer en Torremolinos (Málaga) tras caerle una palmera en la Avenida Palma de Mallorca.

Sanz ha advertido de que la situación meteorológica sigue siendo crítica, definiéndola como "un cóctel de fenómenos costeros y lluvias que merece preocupación y prevención". Además, ha lanzado un aviso a medio plazo: la AEMET prevé que este mismo domingo podría entrar "otra borrasca que afectaría a la comunidad de manera intensa".

Situación crítica en el río Guadarranque: desalojos preventivos

La mayor preocupación de las autoridades en estas horas se centra en la crecida de los ríos. De manera "extraordinaria", el río Guadarranque presenta una situación compleja que ha obligado a activar desalojos preventivos en las viviendas más cercanas a la ribera. El objetivo es evitar que el alto nivel del cauce, sumado a las lluvias previstas para la noche y la mañana del miércoles, ponga en peligro a la población. En esa zona ya se tuvo que evacuar a familias hace dos semanas y se restringirán los desplazamientos.

Alerta Roja en Almería y mapa de avisos

Para este miércoles, el mapa de riesgos se intensifica:

Almería: Aviso ROJO por rachas de viento de hasta 130 km/h .

Aviso por rachas de viento de hasta . Resto de Andalucía: Aviso Naranja por viento y fenómenos costeros.

Aviso Naranja por viento y fenómenos costeros. Lluvias: Aviso Naranja en Cádiz y Málaga; Amarillo en el resto (salvo Almería, Huelva y Sevilla).

Balance de daños: Sevilla, la más afectada

Por provincias, Sevilla ha sido la más golpeada por el viento y el agua, acumulando 168 incidencias, seguida de Cádiz (159) y Málaga (139). El resto de avisos se reparten entre Jaén (104), Almería (71), Granada (65), Córdoba (58) y Huelva (34). La mayoría de emergencias se deben a caídas de árboles, ramas, cables y desprendimientos de fachadas.

En cuanto a precipitaciones acumuladas, Grazalema (Cádiz) vuelve a marcar el máximo con 123,2 litros por metro cuadrado, seguida de registros importantes en el embalse de Guadanuño (Córdoba) y Cazalla de la Sierra (Sevilla).

19 carreteras cortadas por agua y nieve

La red viaria secundaria sufre cortes severos. La DGT mantiene cerradas 19 carreteras:

Por lluvia (13 vías): Especialmente en la provincia de Cádiz , con 10 carreteras cortadas (incluyendo accesos a Jerez, Guadalcacín y Alcalá de los Gazules). En Córdoba hay dos cortes (Montemayor y Montalbán) y uno en Málaga (Estepona-Genaguacil).

Especialmente en la provincia de , con 10 carreteras cortadas (incluyendo accesos a Jerez, Guadalcacín y Alcalá de los Gazules). En Córdoba hay dos cortes (Montemayor y Montalbán) y uno en Málaga (Estepona-Genaguacil). Por nieve (6 vías): Tres en Granada (incluyendo accesos a Sierra Nevada como la A-395) y tres en Almería (Velefique, Bacares y Aulago).

Actualmente, 41 municipios mantienen activados sus Planes Territoriales de Emergencia Local, con especial incidencia en la provincia de Málaga (14 municipios) y Granada (12). El Comité Asesor volverá a reunirse este miércoles a las 09:00 horas para reevaluar la situación.