Imágenes de satélite permitirán seguir la expansión del alga invasora en Andalucía

Un proyecto europeo liderado por el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) ha puesto en marcha un sistema de monitorización para vigilar la llegada del alga asiática invasora Rugulopteryx okamurae a las costas del sur peninsular, abarcando desde el litoral andaluz hasta el Algarve portugués. La iniciativa, denominada RugOBSS (Rugulopteryx okamurae Observing Beachcast System from Space), permanecerá activa hasta finales de 2025 y empleará tecnología satelital avanzada para analizar las tendencias de esta especie marina.

Según ha informado este viernes el ICMAN-CSIC, el proyecto utilizará imágenes del satélite europeo Sentinel-2 para conocer las tendencias espacio-temporales de llegada de esta especie invasora y cuantificar los impactos acumulados a lo largo de la última década. La Universidad del Algarve, en Portugal, y el instituto francés de investigación marina IFREMER participan como socios en esta iniciativa transfronteriza que busca proporcionar datos objetivos sobre una problemática que afecta a múltiples países del Mediterráneo occidental.

"Estos datos permitirán mejorar la gestión operativa en las zonas afectadas y servirán de base para el posterior desarrollo de una plataforma digital más avanzada que permita un seguimiento continuo del alga", señala la nota oficial del instituto. La plataforma combinará el tratamiento masivo de imágenes satelitales con observaciones directas en playas y datos de toneladas de biomasa retirada en los municipios más afectados por los arribazones.

Expansión de Rugulopteryx okamurae desde 2015

Rugulopteryx okamurae es una macroalga invasora originaria de Asia que fue detectada por primera vez en aguas españolas en Ceuta en 2015. Desde entonces, se ha extendido con una rapidez alarmante en casi todo el litoral español, especialmente en el área del Estrecho de Gibraltar y el litoral andaluz. Sin embargo, su presencia no se limita a territorio español: también se ha registrado en Portugal, Marruecos, Argelia e Italia, convirtiéndose en una amenaza regional para el ecosistema marino mediterráneo.

La propagación de esta especie ha tenido un importante impacto en la pesca artesanal, uno de los sectores más afectados por su llegada masiva. Según los datos recopilados de las lonjas del Estrecho, las capturas han disminuido más de la mitad desde la aparición del alga. Los pescadores se enfrentan a redes atascadas por la biomasa del alga y a la alteración del hábitat de las especies comerciales tradicionales.

Además de la pesca, otros sectores económicos como la acuicultura y el turismo han sufrido consecuencias significativas. Los municipios costeros afrontan un grave perjuicio económico en sus arcas, ya que deben hacer frente a los elevados costes de la retirada de toneladas del alga que llegan a las playas, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.

Primera cuantificación regional del impacto

El proyecto RugOBSS creará la primera cuantificación regional sobre la magnitud de los arribazones de esta alga invasora. Para ello, el equipo científico combinará el procesamiento masivo de imágenes satelitales con observaciones in situ en playas y datos de toneladas de biomasa retirada en los municipios más afectados. Esta metodología permitirá conocer la tendencia espacio-temporal de la llegada de arribazones y algas flotantes, así como cuantificar su impacto acumulado desde 2016.

"La plataforma piloto ofrecerá información clave para administraciones y gestores, incluyendo datos objetivos sobre la magnitud de las llegadas y la temporalidad en cada municipio, con estimaciones de cobertura y cantidad de biomasa en playas. Este dato será de gran utilidad para calcular compensaciones económicas y agilizar las ayudas para su retirada", explica la investigadora Mar Roca Mora, que coordina el proyecto desde el ICMAN-CSIC.

La investigadora, que forma parte del grupo de trabajo permanente sobre esta alga invasora que mantienen la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, añade: "Además, esperamos que, al cuantificar la magnitud del problema, se impulsen las iniciativas de valorización comercial del alga que ya se están desarrollando". Estas iniciativas buscan transformar un problema ambiental en una oportunidad económica mediante el desarrollo de bioproductos derivados.

Predicción de arribazones mediante datos meteorológicos

Una de las líneas de investigación más innovadoras del proyecto estudiará si la combinación de datos de viento, oleaje y corrientes marinas podría servir para anticipar la llegada de algas flotantes a las playas. Esta capacidad predictiva resultaría fundamental para mejorar la gestión de los arribazones y reducir significativamente sus impactos tanto ecológicos como económicos.

Según explica Mar Roca Mora, "esto reduciría el impacto ecológico y permitiría una retirada mucho más ágil y económica de una biomasa de mayor calidad para el desarrollo de bioproductos derivados por las empresas comercializadoras, abriendo una doble oportunidad de mercado y mitigación de la invasión". La posibilidad de anticiparse a las llegadas masivas permitiría a los ayuntamientos organizar mejor los recursos de limpieza y a las empresas recoger el alga en mejores condiciones para su aprovechamiento comercial.

Reunión pública y presentación en Cádiz

El proyecto arrancará oficialmente a mediados de abril de 2025 con una primera reunión pública en la ciudad de Cádiz, en la que se presentarán los resultados preliminares obtenidos hasta la fecha. Durante este encuentro se abrirá una mesa de diálogo con administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales, empresas de valorización del alga y otros agentes implicados en la gestión de esta especie invasora.

"Nuestro proyecto responde a la necesidad urgente de comprender mejor esta invasión a escala regional y proporcionar datos objetivos en todo el territorio", subraya la investigadora principal. Esta necesidad ha sido reconocida por las administraciones regionales, lo que llevó a la Junta de Andalucía y a Portugal a publicar en julio de 2024 sus respectivos planes de gestión de esta especie, estableciendo protocolos coordinados de actuación.

Financiación y reconocimiento internacional

El proyecto cuenta con financiación de la convocatoria OYSTER EuroMarine para jóvenes investigadores, un programa que impulsa investigaciones innovadoras en el ámbito marino europeo. Además, RugOBSS ganó el Blue-Cloud Hackathon de 2024, que premia proyectos colaborativos e innovadores europeos que hacen uso de la plataforma europea de gemelos digitales del océano.

Este doble reconocimiento avala la calidad científica del proyecto y su potencial para convertirse en una herramienta de referencia en la gestión de especies invasoras marinas. La utilización de gemelos digitales representa una de las tendencias más avanzadas en oceanografía aplicada, permitiendo simular escenarios y optimizar estrategias de gestión basadas en datos reales.

¿Qué es Rugulopteryx okamurae?

Rugulopteryx okamurae es una macroalga parda originaria de las costas de Japón, Corea y China que pertenece a la familia Dictyotaceae. Esta especie se caracteriza por su rápido crecimiento y su capacidad para formar densas praderas que alteran los ecosistemas marinos locales. Puede alcanzar hasta 30 centímetros de longitud y presenta un talo de color marrón oscuro con una textura rugosa característica.

Su introducción en el Mediterráneo se produjo probablemente a través del agua de lastre de embarcaciones procedentes de Asia o mediante su adhesión a cascos de buques. Una vez establecida, la especie ha demostrado una capacidad de adaptación excepcional a las condiciones del Mediterráneo occidental, donde no encuentra depredadores naturales que regulen su población. Esto le ha permitido expandirse rápidamente, desplazando a especies autóctonas y alterando la estructura de las comunidades bentónicas.

¿Cómo afecta el alga invasora a la economía local?

El impacto económico de Rugulopteryx okamurae se manifiesta en múltiples sectores. En la pesca artesanal, las redes quedan frecuentemente atascadas con grandes cantidades de alga, obligando a los pescadores a reducir sus jornadas de trabajo y aumentando los costes de mantenimiento del equipo. Las especies comerciales tradicionales han visto alterado su hábitat, lo que ha provocado un descenso significativo en las capturas.

Los municipios costeros destinan importantes recursos económicos a la retirada del alga de las playas, especialmente durante la temporada estival. En algunos municipios del litoral gaditano se han llegado a retirar más de 1.000 toneladas anuales de biomasa de alga, con costes que pueden superar los 100.000 euros por municipio. El sector turístico también se resiente cuando las playas aparecen cubiertas de arribazones, afectando a la imagen del destino y a la experiencia de los visitantes.

¿Puede aprovecharse comercialmente esta alga?

Diversas iniciativas empresariales y de investigación están explorando la valorización comercial de Rugulopteryx okamurae como estrategia para convertir un problema ambiental en una oportunidad económica. Entre las aplicaciones estudiadas se encuentran su uso como fertilizante agrícola, su potencial en la producción de biocombustibles, su incorporación en piensos para animales y la extracción de compuestos bioactivos para la industria farmacéutica y cosmética.

Algunas empresas andaluzas ya han iniciado proyectos piloto para el procesamiento industrial del alga recogida en las playas. Sin embargo, para que estas iniciativas sean viables económicamente es fundamental contar con un suministro constante de biomasa de calidad, lo que hace especialmente relevante la capacidad de predecir y gestionar eficientemente los arribazones que el proyecto RugOBSS pretende desarrollar.