Feijóo: "No soy imbatible, pero sí tenaz" (segunda parte)

Después de una sucesión de borrascas que ha dejado llenos los pantanos, la primavera ha reventado en Sevilla y el PP ha aprovechado el magnífico fin de semana para pasearse y venirse arriba. Segunda parte. "Hace tres años menos tres días lo dije en esta misma ciudad y lo vuelvo a repetir, no soy imbatible pero soy tenaz, no voy a parar hasta conseguir que los españoles tengan un Gobierno del que se puedan fiar". El líder de los populares, Albero Núñez Feijóo, ha clausurado este domingo la convención nacional del PP a la espera de que, esta vez sí, alcance una mayoría suficiente para gobernar y "sin chantajes". Y aunque no los citó, se refirió con ello a Junts -"yo no he ido a Waterloo"- y a Vox, los que "están con el dedito diciéndole a los españoles qué deben hacer".

Feijóo y Juanma Moreno han pasado un fin de semana juntos, el viernes pasearon por Jerez; el sábado, por Sevilla, incluida la bodeguita de Casa Moreno, y ya el domingo ha tocado poner el reloj de lo que conciben como el último objetivo que les queda por cumplir de aquellos que se marcaron hace tres años menos tres días en la misma ciudad, donde se celebró el congreso nacional del relevo de Pablo Casado. Ha sido Juanma Moreno, presidente de la Junta, leal apoyo de Feijóo durante estos tres años, quien ha alentado a los suyos a prepararse porque, en su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de caer.

Así lo ha expresado el presidente de la Junta: "No sabemos cuánto va a durar esta legislatura, pero esta vez, sean las elecciones en julio, el 15 de agosto o cuando sean, vamos a estar preparados, esta vez no cuela. Debemos estar preparados para lo que pase en los próximos meses, este Gobierno está noqueado, está en sus últimos estertores".

De este modo, Feijóo se prepara para una segunda oportunidad, para la que ya sabe que no le basta con ser el partido más votado, sino el que reúna mayores apoyos en el Congreso. Tres años después menos tres días, Pedro Sánchez es hoy un presidente menos popular, que aún no ha podido aprobar unos Presupuestos y que tiene por delante el difícil encaja de un aumento del gasto militar. De entre el 2% y el 3% del PIB se deberá dedicar a defensa, aunque las cifras aún se deben negociar con Bruselas y la OTAN. La Alianza celebra una cumbre el 23 y 24 de junio en La Haya, y para entonces España tendrá que haber hecho público hasta dónde llega su compromiso.

En la convención del PP no se ha discutido de eso, no estaba en el programa y apenas ha habido mención al rearme europeo. Elías Bendodo, el vicecesecretario que ha organizado el encuentro, sí se ha referido al nevo mandato de Donald Trump y a la relación de Vox con el mandatario. "O se está contra los aranceles o se está con Trump, no se puede estar con el Papa y en contra de la Iglesia", ha dicho el malagueño.

Feijóo y Juanma Moreno han querido tener una convención despejada, lo que significa que ni Carlos Mazón ni Isabel Díaz Ayuso han estado en Sevilla. El valenciano es una china en el zapato del corredor que ve Moncloa en lontananza y la madrileña, por distintas causas, siempre está dispuesta a recordar en público lo mucho que le queda a Feijóo.

El líder de los populares ha acusado a Pedro Sánchez de practicar un "despotismo sanchista", porque "no deja debatir en el Congreso, porque incumple lo que se aprueba en las Cortes y porque se salta la Constitución". El PP va a apretar al Gobierno para que presente un proyecto de Presupuestos, una exigencia constitucional a la que Sánchez se resiste por temor a perder una elección que sentencie la legislatura.

Ha habido acusaciones gruesas en esta convención. La secretaria general, Cuca Gamarra, abrió las jornadas con esta intención: "Asesinos que abren la puerta de La Moncloa, amigos de los terroristas, mentirosos y golfos. Vamos a acabar con ellos". Y su homólogo andaluz, Antonio Repullo, se centró en la nueva vía que ha abierto la Audiencia de Sevilla sobre el caso ERE de este modo: "Fueron condenados, están condenados y serán condenados". Y siguió: "La Audiencia de Sevilla ha asumido cada uno de los puntos que hemos propuesto, no vamos a parar".

La Audiencia va a elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial en cuyo planteamiento pone en duda la reciente sentencia del Constitucional sobre la pieza política del caso ERE, la que ampara a buena parte de los condenados. Obligada a redactar una nueva sentencia, la Audiencia por cuenta propia recurrirá ante el TJUE, aunque se trató de una solicitud que el PP y Manos Limpias habían realizado con anterioridad. La intención ha abierto una batalla entre el Constitucional y la Audiencia de Sevilla en lo que se presenta como un largo enfrentamiento que, en efecto, sólo podrá resolver el TJUE.

Feijóo ha terminado como comenzó su discurso de Sevilla, con esa referencia al congreso de hace tres años. Llegará, pero "sin atajos". "No nos someteremos a los chantajes de nadie, está será una victoria de valores o no será". Aviso, tanto para Vox como para Junts.