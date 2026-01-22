Tribunales
La Justicia ordena reponer al Ayuntamiento de Cádiz el título de Hijo Predilecto de José María Pemán
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro

Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz

Despliegan en Adamuz un operativo para hallar a dos desaparecidos en el siniestro

Luis Navarro

22 de enero 2026 - 13:04

Trabajadores de la Empresa de Emergencia de Andalucía, adscritos al Infoca, buscan este jueves 22 de enero en la zona cero a las dos últimas personas.

Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
1/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
2/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
3/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
4/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
5/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
6/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
7/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
8/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
9/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
10/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
11/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
12/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
13/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro
Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz
14/14 Dispositivo de búsqueda de dos desaparecidos en Adamuz / Luis Navarro

También te puede interesar

Lo último

stats