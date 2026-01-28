Cruce de críticas políticas por la suspensión de las clases ante la borrasca Kristin: Andalucía y Madrid, decisiones opuestas

La llegada de la borrasca Kristin ha puesto este miércoles en alerta a la mayor parte del territorio español por lluvias, nieve y fuertes rachas de viento, generando un escenario de diferentes decisiones en las comunidades autónomas.

Mientras que en Andalucía el PSOE reclama a la Junta una suspensión generalizada de las clases, en la Comunidad de Madrid numerosos padres cuestionan la decisión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de suspender la actividad lectiva.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca mantiene activos avisos en todas las comunidades autónomas salvo Navarra. Destaca especialmente Almería, donde se ha activado el aviso rojo por riesgo extraordinario, con rachas de viento que podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora, mientras que gran parte del resto del país permanece en nivel naranja.

En Andalucía, la Junta ha decretado la suspensión de las clases en 77 municipios de las provincias de Almería, Málaga y Cádiz. Las zonas más afectadas son las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), Ronda (Málaga) y Grazalema (Cádiz). En el resto de centros educativos y universitarios de la comunidad se mantienen las clases, aunque sin recreos ni actividades al aire libre.

Esta decisión ha sido considerada insuficiente por el PSOE-A, que ha pedido al Gobierno andaluz que priorice el “criterio de protección” ante un temporal que califica de “verdaderamente complicado”. El portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha subrayado que, en situaciones de aviso naranja, su formación respaldaría medidas más amplias para garantizar la seguridad de la comunidad escolar y reducir los desplazamientos.

“No pasa nada porque un día los niños se queden en casa si con eso se garantiza su protección y la tranquilidad de todo el mundo”, ha afirmado.

En contraste, en la Comunidad de Madrid la evolución del temporal ha generado una controversia de signo contrario. Lo que comenzó a primera hora como una nevada aparentemente débil se ha transformado en una de las más intensas del invierno, provocando cortes de carreteras como la A-6, importantes problemas de tráfico y estampas de colapso en distintos municipios.

Ante esta situación, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha recomendado suspender la asistencia a los centros educativos, que han permanecido abiertos para atender al alumnado que ya se habían desplazado. Asimismo, se ha trasladado a los directores de los centros —especialmente en las zonas norte y oeste— que evalúen las condiciones de acceso, priorizando la seguridad de alumnos y docentes.

Sin embargo, según testimonios recogidos por la Cadena SER, numerosos padres han expresado su malestar por la suspensión de las clases, cuestionando la necesidad de la medida y criticando la falta de claridad en la gestión del aviso, en una jornada que avanza marcada por la incertidumbre meteorológica.