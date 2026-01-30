Attendis University Summit 2026 reúne a 2.000 alumnos de Bachillerato en Sevilla

El Attendis University Summit 2026 ha congregado a alumnos de segundo de Bachillerato de las 20 sedes que el grupo educativo tiene en Andalucía y Extremadura. El encuentro, celebrado en Sevilla, tiene como objetivo facilitar el contacto directo entre estudiantes y universidades, escuelas de negocio e instituciones de formación superior para ayudarles en la elección de su futuro académico y profesional.

Sandra Pérez Jiménez, directora general de Attendis, inauguró la jornada con un discurso centrado en el lema de Alumni Attendis: Reunir-Orientar-Servir. El acto comenzó con la actuación del violinista Alejandro Ortega, que amenizó la apertura del evento. La conferencia principal corrió a cargo de Guillermo Gauna-Vives, ingeniero, emprendedor social y fundador de la ONG Ayúdame3D, reconocida internacionalmente por fabricar prótesis con impresoras 3D.

El Summit incluyó la participación de más de 20 instituciones académicas, entre ellas la Universidad de Navarra, el Instituto de Estudios Bursátiles, la Universidad Loyola, la Universidad Europea de Madrid, ESIC Business & Marketing School, la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Pontificia de Comillas, además de representantes de las Fuerzas Armadas y diversos colegios mayores.

Altasierra gana la final de Attendis MicroTalks 2026

El concurso Attendis MicroTalks celebró su octava edición como uno de los ejes centrales del evento. Este foro de diálogo permite a los alumnos exponer propuestas para mejorar las ciudades del siglo XXI en ámbitos como educación, sostenibilidad, movilidad, salud, cultura o conciencia social.

Los colegios finalistas fueron Monaita de Granada, Altasierra de Sevilla y Puertapalma de Badajoz. El jurado estuvo compuesto por profesionales del mundo de la comunicación y la empresa: Rocío Feu de Mier, directora de Comunicación de la Confederación de Empresarios de Andalucía; Rocío Reina, directiva y profesora en San Telmo Business School; Diego García Cabello, periodista y director del programa Andalucía Capital en Onda Cero; Antonio Olivero, director comercial del Diario de Sevilla; y Hugo Zambrano, director de sucursal de Occident Sevilla.

El equipo ganador fue Altasierra de Sevilla con su proyecto "Ubícate, porque Sevilla nos importa", una iniciativa orientada a fomentar la participación ciudadana y la implicación de los jóvenes en la mejora de su entorno urbano. El equipo, integrado por Joaquín Bachiller Romero, Ignacio Carmona Martín, Gonzalo Hernández del Rey y Alberto del Valle Pérez de Olaguer, destinará los 500 euros del premio a una causa solidaria de su elección.

Durante el evento tuvo lugar la imposición de las becas Attendis a los delegados de las clases de segundo de Bachillerato de las 20 sedes del grupo educativo. Sandra Pérez Jiménez destacó que "queremos que esta beca os recuerde que a las metas se llega poniendo pasión, empeño y perseverancia. Y que no habéis llegado solos hasta aquí, ni estaréis solos en el porvenir".

Guillermo Gauna-Vives inspira con tecnología y compromiso social

El invitado principal de esta edición fue Guillermo Gauna-Vives, fundador de la ONG Ayúdame3D, reconocida internacionalmente por fabricar prótesis con impresoras 3D para personas con discapacidad en países con pocos recursos. Premio Princesa de Girona y Premio Ciudadano Europeo, Gauna-Vives recorre el mundo con una impresora 3D en su mochila.

Durante su intervención, animó a los jóvenes a poner su talento al servicio de los demás y a entender la tecnología como una herramienta de transformación social, demostrando que la innovación tecnológica puede tener un profundo impacto humano.

Como cierre del Attendis University Summit 2026, actuó el grupo emergente Avenida, compuesto por Pablo, Loren, Jacobo, Nacho y Borja. Cinco jóvenes músicos procedentes de cinco ciudades distintas de España que se conocieron en un colegio mayor de Madrid. Su lema, "Acuérdate de Nuestra Historia", refleja una trayectoria que comenzó haciendo versiones de sus temas favoritos y rápidamente escaló hasta convertirse en un fenómeno viral en redes sociales.

Attendis agradeció especialmente la colaboración y el compromiso de todos los patrocinadores del evento: Cambridge, Casals, Occident, Grupo Joly, La Muralla, AON, META 360 y Telefónica. El grupo educativo es el mayor del sur de España, con más de 10.000 alumnos y más de 1.000 profesionales. A lo largo de sus 50 años de historia se han graduado en sus aulas más de 30.000 alumnos.