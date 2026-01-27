Andalucía alcanza un máximo histórico en donación de órganos y tejidos con 875 donantes en 2025

Andalucía ha alcanzado en 2025 un nuevo máximo histórico en donación de órganos y tejidos, con un total de 875 donantes, la cifra más elevada registrada hasta la fecha. De ellos, 471 correspondieron a donación de órganos y 404 a donación de tejidos, lo que consolida a la comunidad como referente nacional en este ámbito, según el informe anual de donación y trasplantes del Ministerio de Sanidad y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

La comunidad vuelve además a situarse como la que registra el mayor número absoluto de donantes de órganos en España y alcanza una tasa de donación de 54,4 donantes por millón de población, casi tres puntos por encima de la media nacional (51,9) y la más alta entre las comunidades más pobladas del país. Este liderazgo se traduce también en la actividad trasplantadora, con 1.113 trasplantes de órganos realizados en 2025, la segunda mejor cifra de toda la serie histórica.

Según el informe anual de donación y trasplantes elaborado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Andalucía vuelve a situarse como la comunidad con mayor número absoluto de donantes de órganos del país. Además, la tasa de donación alcanza los 54,4 donantes por millón de población, casi tres puntos por encima de la media nacional (51,9). "Es la tasa más elevada entre las tres comunidades más pobladas de España, superando ampliamente a Madrid y Cataluña", ha destacado Sanz.

En cuanto a la actividad trasplantadora, los hospitales andaluces han permitido que la comunidad lidere nuevamente el número de trasplantes hepáticos, con 246 intervenciones, por delante de Madrid (213) y Cataluña (206). Andalucía ocupa también el segundo puesto nacional en trasplantes renales, con 703, y en pulmonares, con 98 procedimientos.

Durante 2025 se realizaron en total 1.113 trasplantes de órganos, la segunda cifra más alta de la historia, solo superada por el récord alcanzado en 2024 (1.222). Este volumen supone un incremento del 7,64% respecto a 2023, año en el que se efectuaron 1.034 trasplantes. Del total del pasado ejercicio, 703 fueron de riñón, 246 de hígado, 98 de pulmón, 48 de corazón y 18 de páncreas.

"El compromiso solidario de la ciudadanía andaluza y la excelencia de nuestros profesionales sanitarios continúan siendo la base de estos resultados", ha afirmado el consejero.

Por centros hospitalarios, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba encabeza la actividad trasplantadora con 306 trasplantes (108 renales, 98 pulmonares, 66 hepáticos, 27 cardíacos y siete de páncreas). Le sigue el Hospital Regional Universitario de Málaga, con 284 trasplantes, y el Hospital Universitario Virgen del Rocío, con 267 intervenciones. Completan la red de referencia el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, con 141 trasplantes renales, y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, con 115 trasplantes.

El informe nacional sitúa además a cuatro hospitales andaluces, Torrecárdenas, Virgen de la Victoria, Virgen Macarena y Juan Ramón Jiménez, entre los diez centros sin programa de trasplantes con mayor actividad de donación en fallecidos. Asimismo, el Reina Sofía y el Virgen del Rocío figuran entre los diez hospitales con programa trasplantador con mayor actividad donante del país.

Estos datos refuerzan la posición de Andalucía entre las comunidades con mejores indicadores en donación y trasplantes. En este contexto, Antonio Sanz ha recordado también la importancia de la donación de sangre y hemoderivados, "un gesto altruista y silencioso que resulta imprescindible para garantizar la seguridad de muchos trasplantes y que forma parte esencial de esta cadena de vida".

Evolución de la tasa de donación

Durante 2025, Andalucía ha alcanzado la segunda tasa de donación más alta de su historia, con una aceptación social que se aproxima al 82,8%. Por primera vez, los donantes en asistolia controlada (269) han superado a los donantes en muerte encefálica (202), representando el 57% del total. Este cambio supone una transformación profunda del modelo de donación, que afecta tanto a la detección de donantes como a los procedimientos clínicos y tecnológicos empleados.

Por provincias, destaca Córdoba, con una tasa de 75,3 donantes por millón de población, seguida de Granada (65,6) y Huelva (56,6), esta última con un incremento cercano a los diez puntos respecto a 2024. En cifras absolutas, Sevilla fue la provincia con mayor número de donantes, con 98.

El consejero ha querido expresar su agradecimiento a las familias donantes por su generosidad, así como a los medios de comunicación por su labor de concienciación y a los equipos de coordinación y trasplantes por su "trabajo ejemplar".

Donación de tejidos

Andalucía también ha alcanzado en 2025 el mayor número de donantes multitejidos de su historia, con 404 donantes, lo que ha permitido lograr la autosuficiencia plena en tejidos. Gracias a ello, cualquier paciente que necesite córneas, tejido osteotendinoso, válvulas cardíacas, piel u otros tejidos puede acceder a ellos sin demoras. Durante el pasado año se realizaron 786 trasplantes de córneas, una cifra récord que supera en 38 a la de 2024.

Donación en asistolia controlada y otros hitos

La donación en asistolia controlada se consolida como uno de los principales avances del sistema andaluz de trasplantes. Esta técnica, que requiere personal especializado e infraestructuras específicas, ha marcado un punto de inflexión en 2025. "Seguiremos invirtiendo para mejorar estos procesos y alcanzar nuevos objetivos", ha señalado Sanz.

Entre otros logros del año destaca el primer trasplante cardíaco infantil en Andalucía procedente de un donante en asistolia, realizado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, así como los avances del programa de pacientes hiperinmunizados, que ha permitido trasplantar a 72 personas en 2025, elevando a 488 el total de beneficiarios desde su puesta en marcha.