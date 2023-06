Salud da instrucciones para suprimir la Atención Primaria de los conciertos

El Pacto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las organizaciones sindicales que forman parte de la mesa sectorial de Sanidad para la mejora de la Atención Primaria y del modelo de carrera profesional ha comenzado a plasmarse en realidades concretas con la orden dada por la consejera de Salud, Catalina García, de que comiencen las negociaciones para que esta especialidad médica esté fuera de la orden de conciertos con la sanidad pública.

El pacto fue suscrito por los responsables sanitarios de los sindicatos SATSE, José Sánchez Gámez; CSIF, Victorino Girela; CCOO, José Pelayo Galindo y UGT, Antonio Macías y por Diego Vargas, gerente del SAS el pasado día 2 después de la aprobación por las partes en la mesa sectorial celebrada el 22 de mayo después de casi tres meses de intensas negociaciones en las que no se produjo avance alguno y con la presión de la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo como fecha límite. De hecho, el visto bueno de todas las partes se produjo apenas cinco días antes de la celebración de los comicios.

En el primero de los puntos de los 20 que forman parte del acuerdo relativo a inversiones, comienza con el compromiso de que “Andalucía dedicará al menos el 25% del presupuesto del sistema sanitario público a la Atención Primaria”.

Posteriormente se indica de manera literal que “se acuerda retirar de la orden del 23 de febrero de 2023 por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios y conciertos, los siguientes aspectos: Del cuadro de tarificación, la mención a la consulta de Atención Primaria y la mención a la posibilidad de utilizar medios públicos por parte de las empresas privadas”.

Según han confirmado a este periódico fuentes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, “tan pronto como se firmo el pacto con los sindicatos (el pasado día 2), la consejera dio orden de que se produjera su eliminación de la orden”, lo que puso en marcha a los servicios jurídicos para cumplir los plazos. Con posterioridad, “tiene que entrar en la cola para salir publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.

Los plazos son más complejos de determinar, ya que no se trata de una rectificación de la Orden del 23 de febrero como las dos que llevaron a cabo durante la tramitación de la misma en un intento por evitar la línea roja que establecieron los sindicatos como condición sine qua non para suscribir un pacto con la Junta. En esta oportunidad se trata de una modificación del articulado de una orden, no de una matización de las condiciones en las que será aplicada.

El primero de los pasos es convocar una consulta pública previa que las mismas fuentes reconocieron que “saldrá en breve”. Con posterioridad, es necesario la confección de varias memorias, desde la económica a la de idoneidad o a la de género, tal y como exige la legislación supervisada por los asesores jurídicos tanto de la Consejería como de la propia Junta de Andalucía.

Después se elabora un borrador que también debe pasar por la asesoría jurídica del SAS, así como del Servicio de Legislación de la Consejería de Salud y el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. Es preciso tener la conformidad de todos ellos para poder concretar la eliminación de la Atención Primaria de la orden.

De manera simultánea, se deben elaborar varios informes por parte varios departamentos de la administración autonómica, entre ellos, por ejemplo de la Consejería de Hacienda (memoria económica), amén de otros trámites que se hacen al mismo tiempo y que desde Salud han confirmado que “se van a intentar acelerar todos los plazos para que se hagan en el menor tiempo posible”.

Además y dentro de las condiciones del acuerdo, se constituyó a comienzos de la pasada semana la Comisión de seguimiento del pacto por la mejora de la Atención Primaria y del modelo de carrera profesional con los sindicatos que firman el pacto en la que se fijó el cronograma de actuaciones. Entre éstas se encuentra "la primera de las reuniones de la mesa técnica del Pacto de Atención Primaria, dispersión geografía, agendas y grupo A4", que tiene previsto mantener el primero de sus encuentros esta misma mañana a partir de las 11:00 en la sede del SAS en la capital hispalense.

Según han adelantado varios sindicatos firmantes a este periódico, “vamos a estar vigilantes para que esta eliminación de la Atención Primaria de la orden de tarificación se lleva a cabo de una manera rápida y efectiva”, de la misma manera que se “continuará en la mesa de negociación para que se cumplan la totalidad de los puntos que forman parte del acuerdo, pero lo de la orden, vamos a seguirlo de una manera más directa porque creemos que se debe hacer en el plazo de tiempo más breve posible”.

Hay que recordar que la orden de tarificación fue rectificada en dos ocasiones desde que fuera publicada el pasado 23 de febrero. Desde ese día, la reacción de los sindicatos obligó a la Consejería a aclarar que la Atención Primaria únicamente iba a ser concertada en caso de emergencia. A comienzos del pasado mes de marzo, en el transcurso de la ronda de negociaciones con los sindicatos, se llevó a la mesa técnica un nuevo borrador en el que se especificaba lo que se entendía como emergencia médica, un documento de dos folios que incluía desde amenazas terroristas, una pandemia o incluso actos de bioterrorismo con graves daños a la población civil, algo que la Consejería consideraba que servía como justificación para concertar los servicios de Atención Primaria.

Las repetidas declaraciones de la consejera de Salud sobre que la Junta no tenía la intención de privatizar los servicios de Atención Primaria y que la orden no era sino una extensión de las publicadas en gobierno anteriores (del PSOE) no consiguieron aplacar los ánimos sindicales que exigieron la eliminación completa de la orden de conciertos que se ha puesto en marcha y que concluirá en las próximas semanas.