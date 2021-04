Juanma Moreno: Andalucía tomará las medidas necesarias si el Gobierno "no hace nada" antes del 9 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este jueves "imperdonable" que el Gobierno central aún no haya puesto sobre la mesa una "alternativa normativa o jurídica" que diera seguridad jurídica a las comunidades autónomas en la toma de decisiones para luchar contra la pandemia del coronavirus, cuando faltan pocos días para el día 9 de mayo, en el que está previsto que decaiga el actual estado de alarma.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, Moreno ha lamentado esta situación y ha apuntado que habrá que esperar a ver qué quiere hacer el Gobierno central. En cualquier caso, ha insistido en que el presidente español, Pedro Sánchez, lo que debería hacer es convocar de manera urgente una Conferencia de Presidentes para que se pudiera debatir sobre todos estos asuntos.

Ha advertido de que si el Gobierno central decide no hacer "nada", la Junta de Andalucía, con los instrumentos que tiene en sus manos desde el punto de vista normativo, tomará las decisiones que considere que sean necesarias y oportunas para frenar la pandemia.

Pero el presidente ha recalcado que ahora "lo importante es saber qué quiere hacer el Gobierno central, porque la pandemia no entiende de territorios".

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es marcar normativa para el conjunto del Estado", según ha indicado Juanma Moreno, quien ha agregado que es incomprensible que, tras 14 meses de pandemia, el Ejecutivo nacional no sea capaz de plantear "ninguna alternativa normativa ni jurídica": "El Estado tiene que coordinar, planificar y liderar".

En la misma línea se ha manifestado minutos después el presidente en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en respuesta a la pregunta que le ha formulado el portavoz del Grupo Socialista, José Fiscal, quien ha pedido a Moreno que detallara las medidas que tenía previsto adoptar la Junta una vez que decaiga el estado de alarma.

"¿Dónde está la cogobernanza?"

Juanma Moreno ha respondido al portavoz socialista indicándole que esa pregunta se la tendría que hacer a Pedro Sánchez, que "fue el que anunció la finalización del estado de alarma", y ha insistido en preguntarse "dónde están la cogobernanza, el respeto a las comunidades autónomas", así como el "espíritu autonomista" de los socialistas, "capaz de reivindicar, de defender la pluralidad que tiene este maravilloso país que es España".

El dirigente andaluz ha preguntado al portavoz socialista si veía "razonable" que el presidente del Gobierno "lleve seis meses" sin convocar una Conferencia de Presidentes, o anunciara "en una rueda de prensa en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid" que no va a prorrogar el estado de alarma "sin hablar ni una coma con quienes llevamos el peso de la pandemia, que son las comunidades autónomas".

Moreno ha insistido en que, a partir del día 9 de mayo, "las comunidades no podemos decidir sobre toques de queda, cierres perimetrales, sobre el límite de reunión o sobre los aforos de culto", y ha advertido de que "no sabemos cómo nos vamos a encontrar epidemiológicamente" para entonces.

"Nos quedamos sin instrumentos" para limitar contagios, ha subrayado Juanma Moreno, quien ha lamentado que, "a lo largo de tantos meses" de pandemia, el Gobierno no haya "previsto esta situación y no ha buscado una fórmula alternativa de verdad, hablada, consensuada con las comunidades autónomas, para no depender de las decisiones judiciales".

Ha preguntado al portavoz del PSOE-A si le parece "razonable que en una situación de pandemia, en la que hay que tomar decisiones con diligencia, rapidez y enorme seguridad jurídica, estemos pendientes de si el tribunal admite o no una determinada decisión a las comunidades autónomas".

Moreno ha denunciado que "el Gobierno de España no ha hecho sus deberes, ha abdicado de su responsabilidad, y la triste consecuencia" es que a partir del 9 de mayo "va a haber un enorme desconcierto en todas las comunidades autónomas y sus ciudadanos, que ven cómo su Gobierno, una vez más, se esconde ante la pandemia", ha concluido el presidente.