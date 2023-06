En el dictamen, la experta del IML señala que el hecho que el ex presidente haya finalizado el tratamiento de radioterapia "no significa que el cáncer ya haya remitido , sino que son preceptivas revisiones periódicas posteriores al tratamiento las que determinen la evolución de su enfermedad", teniendo en cuenta además que sólo han pasado varios meses desde el diagnóstico en diciembre de 2022, advierte el documento, que sitúa la enfermedad en riesgo alto o intermedio, según las guías europea y americana, respectivamente.

La postura de la Fiscalía traslada la decisión final sobre si Griñán debe entrar o no en la cárcel a los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que recientemente en un supuesto familiar, el caso del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, también enfermo de cáncer, rechazaron la posibilidad de suspender la entrada en la cárcel. En el caso de Barberá, la Fiscalía sí se opuso a la suspensión de la condena de siete años y un día que se le había impuesto, y la Audiencia justificó su decisión en que “es necesario distinguir entre aquellas personas gravemente enfermas cuya permanencia en un centro penitenciario pueda suponer un riesgo cierto para su vida y su integridad física, y aquellas otras personas gravemente enfermas que, no obstante permanecer ingresados, pese a lo incurable de su enfermedad, tienen una expectativa de vida que no tiene por qué ser reducida”.

Griñán se librará de la cárcel por el cáncer que padece. La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito a la Audiencia de Sevilla en el que, a la vista del último informe emitido por la forense del Instituto de Medicina Legal (IML), "no se opone" a que se le aplique al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, el artículo 80.4 del Código Penal , que prevé la posibilidad de supender el ingreso en prisión de las personas condenadas que padecen una enfermedad grave e incurable.

Griñán es el único alto cargo condenado a penas de cárcel que no ha entrado en prisión

De los siete ex altos cargos que fueron condenados a penas de cárcel, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, de 77 años, es el único ex alto cargo condenado por la malversación de 680 millones de los ERE que no ha pisado la cárcel, con la excepción del ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, a quien la Audiencia de Sevilla suspendió su entrada en prisión después de que el Tribunal Supremo redujera su condena a tres años.

El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que también padece cáncer, fue el último de los siete ex altos cargos en entrar en prisión para cumplir su condena por el caso de los ERE. En diciembre de 2022 entró en la cárcel la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y en enero de este año lo hicieron los ex consejeros Antonio Fernández García, José Antonio Viera, y Francisco Vallejo, así como el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Recientemente, la prisión de Huelva ha concedido el tercer grado penitenciario al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, que fue trasladado al Centro de Inserción Social (CIS), debido a la enfermedad que padece. Viera, que también tiene 77 años y fue condenado a siete años y un día de cárcel por el caso de los ERE, entró en prisión el pasado 2 de enero para cumplir su condena y después de estos seis meses Instituciones Penitenciarias le ha concedido el tercer grado, convirtiéndose en el primero de los ex altos cargos condenados por el delito de malversación que recibe un beneficio penitenciario por motivos de salud.

En enero pasado y una vez que se le diagnosticó el cáncer de próstata, la forense del IML ya aconsejó que Griñán no entrara en prisión y eso llevó al tribunal, una vez conocida la opinión de la Fiscalía y de la acusación popular, a aplazar la entrada en el centro penitenciario de Griñán. La forense recomendó entonces que no entrara en prisión hasta que se "confirme la remisión, en su caso, de su patología oncológica".

El dictamen advertía entonces de que aún se desconoce "cuál será la evolución" del cáncer de próstata detectado en diciembre pasado a Griñán y, en este sentido, subrayaba que los posibles efectos secundarios y las frecuentes revisiones son "poco compatibles" con la vida en prisión.