Juanma Moreno: "Hay diputados socialistas que no comparten ni la estrategia de Sánchez ni la amnistía"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, estuvo el martes en el Congreso, donde acompañó a Alberto Núñez Feijóo en el primer día de su debate de investidura. Mañana viernes se celebra la segunda votación, cuando al candidato del PP le bastaría una mayoría simple de la Cámara para ser investido presidente.

-Usted asistió a la primera jornada de la sesión de investidura. ¿Con qué sensación sale del Congreso?

-Salí triste, yo he asistido a la investidura de Aznar, a la de Zapatero y a la de Rajoy, y nunca había visto una situación tan incómoda, tan desagradable. La solemnidad de un pleno de investidura se había respetado siempre muchísimo, y ahora hemos visto que el señor Sánchez huía y, además, enfangaba el debate. Me dio pena porque estamos asistiendo a la casi defunción del PSOE. El partido seguirá, pero los valores que motivaron e ilusionaron, aquello que causaba admiración, incluso la mía, han quedado postergados con Pedro Sánchez.

-Alberto Núñez Feijóo sale reforzado del debate, al menos en el plano interno, pero sigue sin haber conseguido más respaldos parlamentarios. Al final, tiene los mismos votos que hace tres semanas.

-Cuando uno gana unas elecciones tiene la obligación de presentarse a una investidura, tiene la obligación política ante sus electores y tiene la obligación moral, y eso es lo que cumplido Alberto Núñez Feijóo, siguiendo además el dictado de Su Majestad el Rey porque era el que más votos tiene. Cuando cuentas con 172 votos y eres el primero, y el segundo está mucho más atrás, has hecho lo correcto. Alberto sale muy reforzado, no sólo en el plano interno, el partido está hecho una piña en torno a él, sino además en términos políticos y electorales. Estábamos en prime time, y muchos ciudadanos pudieron ver el proyecto político de Alberto, es la primera vez que interviene en el Congreso y todo eso es, tremendamente, positivo.

-Antes de la sesión, había personas en el PP que también cuestionaban el liderazgo de Feijóo e, incluso, apuntaban a usted o a Isabel Díaz Ayuso como posibles relevos. ¿Eso obedece a un malestar parcial o sólo a una facción del PP que siempre está dispuesta a cortar la cabeza a su presidente?

-Eso obedece a la factoría de intoxicación Sánchez sociedad limitada. La estrategia de Sánchez durante todo este mes ha sido ningunear a Alberto y trasladar dudas sobre su liderazgo. Cuando usted ha dicho gente, diga qué gente, qué personas con cierto nivel de autoridad en el partido ponen en duda el liderazgo.

-Esperanza Aguirre, por ejemplo.

-Con cierto nivel de autoridad, digo. Con cierto nivel no he escuchado a nadie, más allá de que alguien pueda expresar su opinión. Ese día estuve comiendo con los presidentes autonómicos, con Díaz Ayuso, con el alcalde de Madrid, y hay una absoluta unidad en torno a Alberto, porque además es el único que puede sacar a España del atolladero en la que le quiere meter Pedro Sánchez. Es el único, por experiencia, por madurez y por capacidad de gestión.

-¿Usted tiene la ambición de dar un salto a la política nacional?

-En absoluto, yo esa etapa la cubrí, estuve viviendo 18 años en Madrid, 23 años en la dirección del partido, y lo sigo estando, y mi objetivo es Andalucía, mi sueño es Andalucía. Yo ya estaba en Madrid, fui secretario de Estado, y ahora estoy aquí.

-¿Cree que es posible aún que algún diputado socialista se abstenga o vote a Feijóo? El PNV ya ha explicado en la sesión que su voto es incompatible con la compañía de Vox.

-En política todo es posible, hemos visto a lo largo de la historia que la política está cargada de sorpresas, por tanto hasta el viernes es posible, pero lo veo difícil. Es difícil y complicado, porque yo he podido ver in situ cómo Sánchez ha ido modificando lo que era el Partido Socialista, que era una voz coral, plural y ha hecho del grupo parlamentario un grupo propio, de adeptos a él, al señor Sánchez, no al Partido Socialista. También es verdad que he conocido diputados, ayer [por el martes] hablé con algunos, que no comparten ni la estrategia ni el estilo ni las formas. Ni por supuesto la amnistía ni el referéndum.

-¿Diputados actuales?

-Actuales. Y cuando yo les digo que por qué no lo expresan en el voto, me dicen que por disciplina, porque estarían condenados al ostracismo, porque serían marginados. Sí, hay diputados socialistas que discrepan.

-En este elogio general que han hecho del antiguo PSOE, ¿no se han pasado? Ver a anteriores enemigos, contrincantes, de Felipe González darle esos abrazos a él y a Guerra.

-Es verdad que Felipe González y Alfonso Guerra han sido políticos muy sólidos, pero también combativos con el PP. Pero ese partido era un partido de Estado, era un partido con sus luces y sus sombras, pero que anteponía los intereses del Estado a los propios. Y que creía en la integridad territorial y en la igualdad entre los españoles, de corte progresista, de cortes europeísta, autonomista y que defendía la Constitución como el que más. Y ahora ese PSOE ha desaparecido, es que era un partido muy importante para España y para Andalucía y nosotros lo añoramos. Por eso, hay mucho temor entre analistas, observadores e, incluso, en el mundo económico ante la deriva del Partido Socialista. El sanchismo está aniquilando valores que son fundamentales dentro del socialismo. La igualdad. La igualdad era parte de la izquierda. Frente a los privilegios de la burguesía catalana y vasca, aquí había un partido que garantiza la igualdad entre los españoles. Ese discurso ha saltado por los aires. El PSOE ha mutado hacia un partido populista, mucho más radical, que trata con desdén y falta de educación a anteriores dirigentes, como Felipe González y Alfonso Guerra. Que quiere tumbar el marco de la Constitución.

-El PP también estaba dispuesto a negociar con los nacionalistas, de hecho antes pactó una reducción de la cantidad del cupo vasco o apostó por un concierto fiscal con Cataluña.

-En primer lugar, el PP nunca ha propuesto un concierto catalán. Nunca. Pero cuando me refiero a la igualdad es que si usted delinque mañana, vendrá un juez que lo juzgará, pero hay otros españoles que han delinquido, ha venido un juez y no van a cumplir su sentencia. ¿Por qué ellos pueden malversar si coste penal y usted no? Este es el problema, se rompe el principio de igualdad. Que ha habido malversación, que han cogido un dinero y lo han usado para lo que han querido y no van a cumplir por ello.

-¿No se arrepiente de no haber pactado antes con el PSOE un cambio de modelo electoral para evitar el fraccionamiento del Congreso?

-Es que lo hemos propuesto, yo mismo lo he propuesto, pero no han querido, no quieren porque no les interesa. Si quieren, mañana por la mañana nos sentamos. Lo que no puede ser es que el 6% imponga al 94% de los españoles decisiones que nos afectan a todos. Es que la amnistía y el referéndum nos afecta a todos, más los privilegios que le van a dar, porque nadie piense que eso se queda aquí. ya veremos cuando comiencen las inversiones allí, ya se habla de la quita de una deuda de 74.000 millones de euros.

-También podría beneficiar a Andalucía, es la quita del Fondo de Liquidez Autonómica.

-Entonces, ¿para qué hace Andalucía el esfuerzo de reducir un punto la deuda? ¿Quién paga la quita? La pagamos todos los españoles.