Coronavirus: Andalucía no contempla aplicar medidas extraordinarias por la "estabilidad" de la pandemia

La Junta de Andalucía no contempla por ahora la adopción de medidas extraordinarias como las planteadas por otras comunidades autónomas al hilo de la evolución de la pandemia del coronavirus, que en la región andaluza es de "estabilidad" y donde no se registra "presión hospitalaria".

Así lo ha indicado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, donde se ha hecho eco de la propuesta de la Junta de Castilla y León de plantear al Gobierno central la aplicación de un toque de queda general, o de la decisión del Ejecutivo catalán de cerrar el ocio nocturno en Cataluña a partir de este fin de semana en espacios cerrados ante la evolución de la pandemia en dicho territorio.

A preguntas de los periodistas sobre si la Junta contempla "medidas extraordinarias" al estilo de las propuestas por esas comunidades autónomas, Juan Marín ha defendido que "de momento entendemos que no" se van a solicitar por parte del Gobierno andaluz, que este martes por la tarde reúne al Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, el Comité de Expertos' que le asesora en la pandemia, para revisar la situación epidemiológica y las restricciones vigentes en la comunidad.

Con una tasa de incidencia acumulada en Andalucía de 202 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el vicepresidente andaluz ha señalado que la situación de la pandemia en la comunidad autónoma actualmente es de "estabilidad" y "calma", y con el turismo permitiendo "que podamos aspirar a la ansiada recuperación económica", de forma que siguen subiendo los niveles de ocupación hotelera y de llegada de vuelos a Andalucía, según ha valorado.

No obstante, ha criticado los "comportamientos incívicos" de una parte de la población, "no de la inmensa mayoría", según ha remarcado, que "están llevando a una situación de preocupación para todos los gobiernos autonómicos".

Seguimiento del 'comité de expertos'

Marín ha remarcado que la Junta va a "seguir atendiendo" a los criterios del comité de expertos, así como que, "si en algún lugar o municipio concreto se supera la tasa de 1.000 contagios por 100.000 habitantes" en los últimos 14 días, "todo el mundo sabe lo que sucede", en alusión a los cierres perimetrales de municipios que propone el Gobierno andaluz, y "si los niveles" de alerta "van subiendo, los aforos van cambiando", según ha remarcado también, para subrayar en esa línea que "la situación está muy clara y definida" sobre cómo actuar ante la evolución de la pandemia.

Así, el vicepresidente ha remarcado que "nunca hemos cambiado" los criterios que sigue la Junta a la hora de tomar decisiones, que "hemos mantenido siempre y obedecen a las indicaciones del Comité de Expertos", un órgano en cuyos miembros "tenemos toda confianza", según ha defendido.

Juan Marín ha incidido en que "la prioridad del Gobierno" andaluz durante esta crisis sanitaria "siempre ha sido salvar vidas", y "nunca hemos condicionado las decisiones del Comité de Expertos", cuyas recomendaciones "siempre ha atendido" la Junta, según ha agregado.

El vicepresidente ha subrayado que es "muy importante" destacar que en Andalucía "no hay presión hospitalaria" actualmente pese al incremento de la incidencia acumulada de contagios, y la sanidad andaluza cuenta con "una disponibilidad de camas muy considerable", así como de plazas de unidades de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles.

"No estamos en una situación alarmante", ha resumido Juan Marín, quien por ello ha insistido en señalar que por parte del Gobierno andaluz confían "en que se puedan mantener durante algún tiempo las actuales medidas" mientras la situación no empeore.

Preguntado por el caso concreto de Conil de la Frontera y la posibilidad de que el Gobierno andaluz pidiese el cierre perimetral de este municipio turístico al superar este martes la tasa de 1.000 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el vicepresidente ha indicado que la cuestión de los posibles confinamientos perimetrales se valorará este miércoles, 7 de julio, en las habituales reuniones semanales de los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto.

En todo caso, ha apuntado que los cierres perimetrales no sólo se adoptan en función de la tasa de incidencia, sino que se tienen en cuenta "otros ítems" como el número de profesionales sanitarios con los que cuenta el distrito sanitario en el que se ubica cada municipio, o el de camas disponibles.

"Hoja de ruta" en Andalucía

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha remarcado, por su parte, en la misma rueda de prensa que "el virus es absolutamente imprevisible", como, a su juicio, lo evidencia el hecho de que ahora haya comunidades autónomas que presenten una incidencia acumulada de casos superior a la de Andalucía cuando hace solo unas semanas presentaban una bastante inferior, y ha citado el caso de la Comunidad Valenciana como ejemplo.

Bendodo ha defendido que en Andalucía "vamos a tener nuestra propia estrategia" y a "mantener la hoja de ruta de proteger al máximo la salud de los andaluces" al tiempo que también se procura preservar la "actividad económica en la medida de lo posible".

Tras defender que "la mayor fortaleza ahora mismo es el alto porcentaje de vacunación" que se ha alcanzado en Andalucía, el consejero portavoz ha reiterado un llamamiento a la "prudencia" de la población, y ha remarcado que la Junta "acatará" la postura que plantee el 'Comité de Expertos' esta tarde, como, según ha subrayado, ha venido haciendo a lo largo de toda la pandemia.

En esa línea, Bendodo ha defendido que en Andalucía "no se ha tomado ni una sola decisión política" durante la pandemia, y "haremos lo que nos digan los expertos". "El Gobierno andaluz no ha hecho ninguna locura en este año y medio" de crisis sanitaria y "no lo va a hacer" en su fase final, ha aseverado el consejero portavoz.