Andalucía pide más vacunas para no quedarse "casi con los brazos cruzados"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes que espera un “crecimiento sostenido” de contagios de Covid en la cuarta ola y no uno “intenso como en Navidades”, y ha pedido al Gobierno una “intensificación” de la llegada de vacunas para no quedarse “casi con los brazos cruzados”.

Moreno, que ha visitado en Málaga la Escuela de Hostelería La Cónsula, ha manifestado que la tendencia es que “siga creciendo” la incidencia de coronavirus como consecuencia de las “acumulaciones” de personas que hubo en Semana Santa “en algunos lugares”.

Al preguntarle si prevé un endurecimiento de las medidas en Andalucía en las próximas semanas, ha señalado que, debido a este incremento “sostenido”, confía en que en las próximas semanas haya una tendencia “a la baja” y se puedan “relajar” algunas de las medidas actuales.

Sobre las nuevas restricciones en las que provincias como Granada y Jaén deben cerrar la hostelería a las 20.00 horas, ha manifestado que “solo puede acatar” la decisión del comité técnico de expertos, y ha añadido que él no cerraría la restauración “si fuera una decisión política” aunque esa cuestión “escapa" a su voluntad.

Por otra parte, ha declarado que si no hay una intensificación de la llegada de dosis será “muy difícil” mantener el actual ritmo de vacunación y “podría darse el caso” de que no se utilicen algunos de los grandes centros de vacunación porque no haya “suficientes”.

“Nos llegaron el martes y hoy viernes hemos puesto el 90 por ciento de las vacunas y estamos casi con las manos cruzadas”, insiste Moreno, que reclama al Gobierno más dosis para iniciar la “reactivación económica” y “seguir al máximo ritmo” de vacunación.