7 de enero. fun, fun, fun

En Cádiz gustan los debates profundos e importantes. ¿Hay vida en otros planetas?¿Existe Dios?¿La revolución es posible?¿Vamos a una Europa sin refugiados?¿Qué es la globalización? ¿Apoyamos a Maduro?¿Existe el Triángulo de las Bermudas?¿Alguien ha oído el ommm en La Viña? ¿Dona el Kichi un 43% de su sueldo?¿A qué se dedican Albita y el Cherra? ¿Qué podemos hacer contra el cambio climático? ¿Mantenemos las ninfas y las diosas? ¿Dejamos una fecha fija para el Carnaval? ¿Hacemos una barbacoa alternativa? ¿Pagamos por Ortuño lo que pide Las Palmas? ¿Qué hacemos con los 300.000 metros cuadrados que sobran en el puerto?¿Promovemos el estilo sevillano? Somos mucho de discutir, de debatir, de posturas enfrentadas: San Servando contra San Germán, la Virgen del Carmen contra la del Rosario, González contra Martínez. Somos una ciudad reflexiva a la que gusta una discusión más que un churro de La Guapa o las papas aliñás del Terraza. Ahora se nos viene encima otro debate fascinante: la fecha de comienzo del concurso del Falla, lo que los cursis llaman COAC. Es un asunto fundamental en el que se han apresurado a salir las primeras figuras de la fiesta. Por lo visto comenzar el 7 de enero es un problema importantísimo como la física de Heisseberg o el Teorema de Fermat. Algunos han calificado tal decisión de falta de respeto. Quieto parao. Hasta ahí podíamos llegar. Qué poca consideración, alcalde. Mira que poner un concurso de Carnaval el día siguiente a los Reyes Magos. Es algo que no se puede aguantar, "clama al cielo" dice Bienvenido: llamé al cielo y no me oyó, si pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la Tierra, responda el cielo y no yo. Habrase visto, la gente nerviosa durante las Navidades, es una vergüenza del calibre de los contratos de las corbetas de Arabia Saudí , el nudo de Tres Caminos, el tren de La Cabezuela, la Ciudad de la Justicia, el tranvía o el nuevo hospital. Indignante. Habrá que pedir auxilio al Defensor del Pueblo. Al mismo Pablo Iglesias, que le muestra su apoyo a cualquier causa que le pase por delante. Aprovechemos que está aquí el líder de Podemos y que ha sido solidario con los taxistas, los estibadores, los de Delphi y la asociación de nostálgicos de la Mirinda. Trasladémosle este atropello sin parangón en la historia reciente de España situado a la par que la corrupción y el rescate bancario. Marchemos todos juntos y yo el primero contra el 7 de enero. Sin haberlo preparado me ha salido un pareado.