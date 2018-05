Otro cambio impuesto atrás

La sanción por acumulación de cinco amonestaciones que tendrá que cumplir Brian Olivan en el partido del próximo lunes contra el Zaragoza obligará a Álvaro Cervera a efectuar un nuevo cambio por imperativo en la defensa, la línea del equipo amarillo en la que más se reparten los minutos esta temporada.

El lateral zurdo catalán vio en el Carlos Belmonte de Albacete una tarjeta amarilla con la que completa ciclo y no podrá entrar en la próxima convocatoria, por lo que su lugar en el once titular lo ocupará previsiblemente Lucas Bijker, aunque visto lo visto esta campaña tampoco se puede descartar que el entrenador sorprenda, o ya no tanto, optando por cualquier otra variante que implique utilizar a un central como lateral o a un lateral diestro jugando a pierna cambiada.

El caso es que, tome la decisión que tome, ya sea la aparentemente más lógica de poner al brasileño, o bien la de reubicar a Servando, Villanueva -aunque la experiencia no resultó del agrado de nadie- o Servando, lo que está claro es que la retaguardia del conjunto amarillo este curso no puede recitarse de carrerilla como se hacía en el anterior.

Y es que si Carpio, Aridane, Sankaré y Brian acapararon un altísmo porcentaje de los minutos, encuentros y titularidades de la pasada campaña, en la presente la situación es bien diferente, como demuestra el hecho de que el zaguero más usado por Cervera aparezca en el cuarto puesto de los futbolistas de la plantilla que más intervienen. Se trata de Servando, que acumula 2.709 minutos, con 31 partidos disputados, 30 como titular.

Por detrás del capitán aparecen Kecojevic, con 2.124 minutos en 25 partidos, 24 como titular; Carpio, con 1.952 minutos en 23 partidos, 22 como titular; Lucas Bijker, con 1.800 minutos en 20 partidos, todos como titular; Marcos Mauro, con 1.689 minutos en 19 partidos, 18 como titular; Brian Olivan, con 1.322 minutos en 15 partidos, todos como titular; Rober Correa, con 1.093 minutos en 13 partidos, 12 como titular, y Mike Villanueva, con 954 minutos en 13 partidos, 11 como titular.

Ya sea por un motivo o por otro, por decisiones técnicas o por el imperativo de las lesiones o las sanciones, lo cierto es que la defensa del Cádiz de esta temporada es una línea susceptible de permanentes cambios que, no obstante, no han afectado al rendimiento del bloque. De hecho, el cuadro gaditano es el menos goleado de la categoría de plata, con 23 tantos encajados en 38 encuentros, y en todo el fútbol profesional, esto es, contando también con la Primera División, sólo el Atlético de Madrid recibe menos, 20, aunque con dos choques menos jugados.

Cervera no se casa con nadie y no ha dudado en sentar en el banquillo o incluso no llevar convocado a un jugador si no ha cumplido el cometido que le encomendaba o ha comprobado que su rendimiento no era el deseable. Los resultados le están dando la razón, porque este Cádiz es solvente, muy fiable, en tareas defensivas. Lástima que esa táctica de incrementar la competitividad no valga con los hombres de arriba.