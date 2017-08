"La estrategia del PSOE de quitar a Teófila ha sido errónea"

-¿tan malo es todo a su juicio en la actual labor del equipo de gobierno?

-Si me pregunta en este caso qué proyecto, infraestructura, que acción está llevando el equipo de Gobierno que sea propia de Podemos no puedo contestarle y no sé si usted podría hacerlo. Todo lo que se está haciendo ya estaba proyectado por el gobierno anterior. No puedo decirle nada nuevo y eso es un problema para la ciudad.

-La remunicipalización es quizás el principal proyecto que están intentando sacar adelante.

-Pero este ha fracasado antes de empezar. No entendemos esos que saltaron cuando el PP advirtió los problemas laborales que tendrían los trabajadores y que nadie les estaba informando bien. Yo estuve reunido hace poco con los trabajadores que pertenecen a UGT y les decía que la pregunta que tenían que hacerle al equipo de gobierno era en qué mejoraba la vida de estos trabajadores con este procedimiento a trancas y barrancas que están intentando sacar. Y no había respuesta a esa pregunta y no es verdad que mejoren en nada. El informe del interventor dice que ni siquiera pueden negociar nuevos convenios con subidas salariales. Es un sin sentido. Ahora con la últimas informaciones son los propios trabajadores los que están muy preocupados con un proceso que no ha empezado pero que ha fracasado antes de empezar.

-Si este proceso culmina, es mucho más complicado revertirlo.

-Son modelos de gestión. El problema es que no sepas cómo llevar el modelo que tienen en la cabeza. No hay que olvidar que esto viene de un concejal dimitido, que es el señor Bauza, donde su sueño era el de la remunicipalización, la de meter a todos los trabajadores en el Ayuntamiento por la puerta de atrás porque él entró así. Ese concejal no está y dimitió. Aún así Podemos insiste en intentar por cabezonería porque saben que es inviable. ¿Después se podrá dar marcha atrás? A ver qué es lo que consiguen hacer y en qué se queda la remunicipalización. Si los trabajadores piden la paralización, estamos dispuestos a apoyar esa propuesta en el pleno del ayuntamiento.

-Estamos en la recta final de agosto y no hay presupuestos. Esta ha sido una de las críticas recurrentes que han tenido siempre en su gestión y ahora parece que se repite con este equipo de gobierno.

-Es curioso las varas de medir con las que se contemplan unas acciones y otras. Esto es inconcebible y si hubiera ocurrido con el PP, tendríamos a todos estos grupos con el megáfono en la puerta. El problema no es sólo que no tengamos presupuestos sino que no hay visos de tenerlo. Por lo que sabemos hay una confrontación entre los propios concejales del gobierno por desarrollar partidas para cada área y no son capaces de ponerse de acuerdo. Podemos es un partido que está formado por un conglomerado de supuestos activistas que no tienen ni proyecto ni programa y eso se nota en la actividad y falta de acción en la ciudad. Son muchos versos sueltos.

-¿Cómo se negocian unos presupuestos con un concejal reprobado?

-Esa es la pregunta que le hice al PSOE cuando llevaba a pleno la reprobación. Le preguntaba si eso iba en serio o era una herramienta de marketing. El PSOE expresó su compromiso de que fuera una reprobación en toda regla y eso significa que el señor Navarro esté fuera de toda negociación.

-Sigue pasando el tiempo y el Estadio no se vende y eso ha afectado a los presupuestos.

-El problema en el que se ha metido el señor Navarro solo es que nosotros contemplábamos la venta del Estadio pero no la metíamos en el presupuesto, no lo considerábamos un ingreso hasta que no lo vendiéramos, que es un principio contable básico. Usted puede hacer previsión de aquello que tiene certeza. Lo que no puede hacer es engordar el presupuesto con ingresos que no tiene asegurados y eso es lo que ha hecho el señor Navarro. Ese ha sido su pecado capital.

Pues mire usted, ya no sólo somos nosotros, sino es que hay un informe del Tribunal de Cuentas demoledor diciéndole que han hecho las cosas mal. Luego tiene muchos visos que en el procedimiento judicial que está abierto le tumben los presupuestos. ¿Entonces quién se va a hacer responsable de ese problema?.

-¿Le preocupa que en la ciudad haya una polarización entre dos bandos?

-Entonces el PSOE tiene un problema.

-¿Por qué?

-Porque se demostraría que se ha equivocado totalmente con su intención de quitar a Teófila Martínez del gobierno. Es que eso es lo único que ha promovido. Las acciones políticas no se hacen para mejorar la ciudad sino para atacar a la parte contraria en política y por desbancar a Teófila Martínez y eso al final se paga. Y si existe esa polarización, el PSOE tiene un gran problema. Su estrategia de quitar a Teófila fue totalmente errónea.

-El portavoz de Ciudadanos ha dicho por activa y por pasiva lo de la moción de censura. ¿Ha venido alguna propuesta formal por su parte o en algún momento han llegado al planteársela?

-El PP, que es el partido que ganó las elecciones, tiene claro que cualquier posible acuerdo de la oposición pasaría porque el PP evidentemente gobernase por ser el mayoritario. El PSOE ya ha demostrado por sus acciones, al favorecer un gobierno de perdedores como el de Podemos, que eso no entra dentro de sus posibilidades y, sabiendo que el grupo municipal está conformado por afines a Pedro Sánchez, resultaría muy inocente pensar que con un grupo que está con las tesis socialistas de unión con Podemos se pueda llegar a cualquier acuerdo. El PSOE sigue instaurado en todo lo que sea para que no pueda gobernar Teófila Martínez.

-Ahora mismo parece que todas las encuestas dan un escenario muy parecido al que hay en la actualidad.

-Si comparamos los dos primeros años de Teófila Martínez con los dos primeros de este alcalde, cuando llegaron las encuestas de Teófila ya había aumentado la mayoría absoluta. Este ya ha perdido votos y se mantiene si suma los votos de Ganar Cádiz, que desaparece. Un equipo que traía supuestamente distintas soluciones, que en su segundo año ya esté perdiendo votos y su socio de gobierno desaparezca no son buenas perspectivas para ellos. De todos modos, todavía es muy pronto y la verdaderas encuestas son las urnas.

-¿Y va a depender mucho de esos resultados que obtengan quien esté a la cabeza de la lista del Partido Popular?

-Pues sí y también de la capacidad del Partido Popular de presentar al mejor candidato o a la mejor candidata en un proyecto ilusionante con muy buen equipo detrás renovado y reforzado y con la capacidad de poder resaltar la gestión a nivel nacional del Partido Popular en cuanto a la economía y la recuperación de empleo. Yo creo que esas son las claves.

-Aquí nadie mueve un dedo hasta que Teófila Martínez no se defina.

-Es algo que hemos dicho. Teófila va a ser en el Partido Popular lo que ella quiera ser porque es indiscutible que ha demostrado su compromiso con los ciudadanos. La lección que está dando estando como concejala de base en un partido en la oposición, pese a haber ganado las elecciones, es muy grande. Recuerdo que cuando ella ganaba todos sus contrincantes desaparecían de la vida política local, mientras que el compromiso de ella está siendo incuestionable y eso le da una capacidad e imagen pública real de lo que es: una persona trabajadora y comprometida. Y a partir de ahí el PP tiene la fortuna de contar con un equipo importante de miembros muy capacitados para poder encabezar esa lista, por lo que eso no nos preocupa tanto sino que la ciudad no dé tantos pasos atrás como está dando porque después es mucho más complicado recuperar una ciudad y ponerla como locomotora de la provincia, que es como la dejamos antes de que llegara Podemos y ahora mismo ya no podemos decir eso.

-Usted habla de compromiso pero no me negará que Teófila Martínez está muy en segunda fila.

-Porque hay equipo y grupo. Teófila quiere ser concejala de base. No hay que olvidar que es la que está manteniendo las reuniones con los colectivos. Me toca a mí tener la función de portavoz, a Mercedes Colombo la de presidenta del PP y este equipo tiene esa ventaja y es que tenemos a gente muy capacitada para los distintos puestos. Al alcalde para la actividad que hay en el Ayuntamiento le sobra la mayoría de los concejales. No se les conoce ninguna acción pero sobre todo ninguna de capacidad de aprender algo que después tenga recorrido. Nuestros concejales han pasado con Teófila Martínez un máster impagable y están muy preparados para asumir la gestión pública.

-Usted ha dicho que no va a ser cabeza de lista. ¿Nunca se lo ha llegado a plantear?

-He trabajado 20 años al lado de una alcaldesa y me gustaría hacer más cosas en política. Todo el mundo estaría encantado en ser alcalde de su ciudad pero creo que soy más útil en otras funciones pero no soy yo el que voy a decidir. Que yo me descarte es simplemente porque la humildad tiene que ser leitmotiv y yo estoy a lo que diga mi grupo y mi partido y si eso concuerda con lo que yo pienso, pues mejor que mejor. Si no, llegará el momento de tomar decisiones pero no estoy en eso. Mi compromiso era la de asumir la portavocía y dar un paso al frente en un momento complicado. Además creo que era mi obligación. He estado gobernando muchos años en la ciudad, he estado trabajando y cuando ha llegado el momento de dar el paso al frente, lo he dado.

-A nivel nacional muchas miradas se pusieron en Cádiz por la figura del alcalde.

-Por poder entrar en los medios nacionales y poder vender su imagen, ha vendido a Cádiz para ponerse el prurito de salvador de la patria. Y parece que en seis meses se acabó el hambre de los niños, los desahucios, etcétera y sabemos que esa no era la verdad. La verdad es que exageró un cien por cien la situación de Cádiz para poder vender su imagen. ¿Vale la pena vender tu imagen malvendiendo Cádiz ? Yo creo que no, eso no es justo para Cádiz ni para la persona que lo hace. Desde luego nosotros hemos reivindicado muchas veces que ese no es el Cádiz que se levanta a las siete de la mañana para trabajar por la ciudad y su provincia. Esos gaditanos también se merecen un respeto.

-¿Y qué le parece que un alcalde se tenga que sentar en el banquillo de los acusados?

-La historia de esta ciudad no se merece un alcalde en el banquillo y dice mucho de la necesidad que tenía este alcalde de intentar por todos los medios quemar en la plaza pública a los miembros del PP y la realidad es que es él el que se va a sentar en el banquillo. Utilizó la administración para tratar de desprestigiar al Partido Popular.