"Seguimos encontrando millones de argumentos para movilizarnos"

La Marea Blanca Gaditana reconoce que se han dado algunos pasos para mejorar la sanidad pública, pero considera que no son suficientes. Además, cree que los responsables de la sanidad en la provincia "nos están mintiendo y no están cumpliendo con lo que han prometido en las reuniones", según dijo ayer Pilar Bravo, una de las integrantes de esta plataforma ciudadana.

Por eso, la Marea Blanca Gaditana ha convocado una segunda manifestación para este domingo, 23 de abril, que se anunció públicamente ayer en una rueda de prensa, en la que intervinieron Antonio Vergara y Lola Martínez, además de Pilar Bravo. Lola Martínez adelantó que la marcha comenzará a las 12:00 en el Hospital Puerta del Mar y concluirá en la plaza de San Juan de Dios. Resaltó la importancia de que "la gente salga a la calle, porque solo así podremos parar el deterioro actual de la sanidad. Nuestros administradores solo responden ante la presión".

Recordó que uno de los compromisos adquiridos por los responsables sanitarios de la provincia en una de las reuniones mantenidas con la Marea Blanca Gaditana era que no se iban a cerrar recursos en periodos vacacionales. "La primera prueba ha estado en la Semana Santa. Es una pequeña prueba, porque lo más importante es el verano", dijo, destacando que "es cierto que no se han cerrado recursos como en otras ocasiones, pero se han cerrado parcialmente y no han contratado a todas las personas necesarias" para sustituir las vacaciones de los trabajadores, por lo que señaló que se trata de "una verdad a medias".

Pilar Bravo fue más contundente: "Nos están mintiendo y no están cumpliendo con lo que han prometido en las reuniones. Están intentando dar largas para que se enfríe la Marea, pero tenemos que decir que no lo van a conseguir. Vamos a ser perseverantes y vamos a luchar todo lo posible para que esto cambie".

Antonio Vergara insistió en el "engaño" por parte de la administración, poniendo como ejemplo que en Semana Santa se había suspendido la cirugía programada en el Hospital Puerta del Mar. "Si se suspenden los quirófanos, da igual que permanezcan abiertos los controles", apuntó. Así, para Vergara, lo que se ha hecho ha sido "un maquillaje. Toman una decisión que parezca que hay un cambio, pero no lo hay". En ese sentido, indicó que están analizando los datos de esta Semana Santa para poder hacer una valoración completa.

En su intervención, Antonio Vergara se dirigió a la ciudadanía para que acuda masivamente a la manifestación del domingo, porque de este modo "estáis defendiendo vuestro sistema y vuestra salud". Aseguró que a pesar de haberse producido ciertos avances, entre los que se encuentra también el nombramiento de una nueva gerente para el Hospital de Puerto Real, independiente del Puerta del Mar, "seguimos encontrando millones de argumentos para movilizarnos". Y consideró que si la manifestación no fuera un éxito, "van a utilizarlo los políticos para decir que la gente no está insatisfecha, sino que está encantada de como van las cosas y por eso no se manifiesta. Van a interpretar que estáis contentos, y sabemos que no es así porque la indignación de los ciudadanos y de los trabajadores del sistema es un clamor".