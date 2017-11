Freno a las extraordinarias

El que está convocado este próximo miércoles para tomar una última decisión con respecto al posible cambio de la carrera oficial. Todo apunta a que la mayoría de los hermanos mayores aprobarán la propuesta del Consejo, que en líneas generales ha caído bien en la ciudad. Pero por si acaso, hay quien dice que están intentando que las hermandades de glorias (que se entienden se abstendrán en este asunto) no acudan a la convocatoria, por una simple regla matemática: a menos asistentes, menos votos requiere obtener la mayoría (aunque la decisión se tomará por mayoría simple). En el Consejo creen que tienen la mayoría asegurada, e incluso aspiran a un porcentaje superior al 51% de los votos. Se sabe que hay al menos cinco hermandades contrarias a la propuesta. El miércoles saldremos de dudas.

Como figura recogida en la norma diocesana y con las atribuciones que a lo largo de estos años le ha dado la autoridad eclesiástica no está actuando a la altura de las circunstancias cuando ejerce su función. De hecho, la presencia de un comisario temporal implica un grave problema para la hermandad, que asume (ole por esos valientes que dan el paso en momentos así) la junta que concurre al cabildo. El último en mostrar los efectos colaterales ha sido el Perdón; más de 12.000 euros de deuda para una hermandad que estaba al día y que fue intervenida con varios miles de euros en las cuentas. Menos mal que la intervención anunciada para dos años se quedó en seis meses, si no posiblemente la cofradía habría quedado destrozada. Lo del Perdón ya le pasó recientemente al Amor o a Las Penas. Alguien debiera darse cuenta que la labor del comisario no puede limitarse a llegar a una hermandad, sentarse con hermanos y realizar los pagos que vayan llegando, sin apenas ocuparse de la gestión y obtención de los ingresos que venían siendo habituales. Ya hemos dicho también en muchas otras ocasiones que no entendemos la vinculación de la figura del comisario a la prohibición de salir a la calle. Por todo ello, es evidente que hace falta una modificación del concepto de intervención de una hermandad, para que no se sigan sufriendo en el futuro situaciones como la del Perdón (sobre todo porque la intervención se supone que busca todo lo contrario, garantizar el futuro de la hermandad).

Y dicho esto, aclaremos que en esta hermandad están muy agradecidos a Pedreño por su labor, a título particular, como comisario. Nadie duda de ello. Pero el debate está por encima de Fulano o Mengano; es un problema del concepto en sí.

Hablando de comisarios e intervenciones, anuncian para el día 27 de noviembre un cabildo extraordinario cuanto menos sorprendente: se va a proponer a los hermanos que la hermandad se fusione con Expiración. Debe ser la resolución a la que haya llegado el comisario después de estos meses de intervención. Ya se antojaba complicado encontrar una lista que pudiera concurrir a unas elecciones para recuperar la normalidad (la que se presentó no fue aceptada por la autoridad eclesiástica, y dicen algunos que no hay más gente y otros que sí pero que en la situación actual nadie quiere presentarse), y se quiere optar por esta alternativa. La fusión, en caso de aprobarse por los hermanos (algo que a priori no parece muy probable), cuenta con todas las bendiciones de la autoridad.

La Iglesia se ha empachado de incienso. En los últimos tiempos han proliferado las procesiones con el adjetivo extraordinarias en la ciudad; por múltiples motivos y argumentos (todo ha valido para sacar un paso a la calle) las cofradías han ido poblando el calendario de salidas a la calle en fecha distinta a las habituales. Especialmente intensos han sido los dos o tres últimos años, donde han coincidido varias salidas (algunas inclusos en días o semanas correlativas).

Si se tira de hemeroteca, pocas son -¿habrá alguna, de hecho?- las hermandades que pueden decir que no han salido de manera extraordinaria. Quizás la que quedaba era Buena Muerte, cuyo titular participará en el vía crucis diocesano del próximo año. El resto ha protagonizado algún culto extraordinario en la calle en los últimos años.

El comentario que de manera generalizada ha ido en aumento es que hay demasiadas salidas a la calle. Incluso cofradías que por una sola efeméride han protagonizado varias (numerosas incluso) salidas en un mismo año. No en vano, el pasado 2016 se contabilizaban más de setenta salidas a la calle en apenas seis meses.

Por todo ello, en el Obispado han puesto ya pie en pared, y en los próximos días o semanas se hará público un decreto que regulará las salidas extraordinarias. Dicen que parte del clero, el propio obispo (que se ha hecho eco de esas críticas de parte del clero y las ha trasladado) e incluso el Ayuntamiento (que también habría mostrado sus quejas por el exceso de incienso en las calles) están detrás del decreto, que se basará en los que recientemente dictaran ya los obispos de Sevilla o de Jerez.

Esto significa, básicamente, que la autorización para celebrar una procesión extraordinaria se limitará a aniversarios fundacionales de cofradías y a coronaciones canónicas, siempre que el aniversario que se cumpla sea múltiplo de 25.

Es decir, de entrada, que las procesiones motivadas por el aniversario de la bendición de una imagen no se van a repetir en el futuro. A lo justo se han salvado en Humildad, que el pasado septiembre sacaban en procesión a la Virgen de la Amargura por los 50 años de su puesta al culto. Y esto mismo sí afectará a aquellas hermandades que pudieran estar pensando en una extraordinaria por un aniversario similar, en estos tiempos que son de efemérides cofradieras por todo el trabajo que realizaron nuestros precedentes hace 50 o 75 años. Todo ello caerá en saco roto, a tenor de esas instrucciones que regularán las procesiones extraordinarias.

Una media de tres, cuatro o cinco procesiones extraordinarias 'gordas' ha venido celebrando la ciudad cada año; a lo que se han sumado todo tipo de traslados extraordinarios, cultos itinerantes, peregrinaciones, visitas y similares que han poblado los fines de semana y los días entre semana. Posiblemente en exceso. Posiblemente en número tan alto que ha motivado este nuevo decreto, que busca devolver la medida de las cosas. En este caso de las cosas, o las salidas, extraordinarias.