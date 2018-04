Cádiz tendrá la primera escuela de pacientes de esclerosis múltiple

La presidenta de la entidad cree que esta iniciativa es "muy importante" porque "al transmitir nuestra experiencia, podemos ayudar a muchas personas y también aportarles tranquilidad". Para ella, la clave de esta escuela de pacientes está en que "no se hablará nunca de medicaciones ni laboratorios, que son cuestiones médicas. Lo que se trata es de transmitir experiencia y comprensión sin tecnicismos, apoyar a los nuevos afectados en un momento que es tan duro para ellos", concluye.

Cuenta que inicialmente no sabían cómo ayudar, y trasladaron esta inquietud a profesionales del Hospital Puerta del Mar. Tras una reunión el pasado verano con la directiva del centro, se planteó formalmente la idea de crear la escuela de pacientes con el objetivo de compartir su experiencia y todo lo que ya saben de la enfermedad para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas afectadas por esclerosis múltiple.

"Cuando te diagnostican la enfermedad, caes en un pozo, te sientes desamparado. Por eso, surgió la idea en la asociación de ayudar a las personas recién diagnosticadas aprovechando nuestra experiencia. Porque los médicos nos dicen qué tenemos y cómo medicarnos, pero ellos no pueden entender cómo nos sentimos. Nosotros hemos sabido dar solución a problemas cotidianos que se nos presentan y podemos ayudar a los recién diagnosticados a pasar el duelo", afirma la presidenta de la entidad, Lola Allely Medina.

Festival de callejeras este domingo

Tras aplazarse en varias ocasiones debido al mal tiempo, el próximo domingo 15 de abril se celebrará el II Festival de Agrupaciones Callejeras a beneficio de la Asociación Esclerosis Múltiple Joaquín Argente. Será en el Baluarte de la Candelaria a partir de las 13:00 horas. La entrada-donativo será de cinco euros y habrá una barra con precios populares. Las entradas pueden adquirirse en Discos El Melli, Mercería Mabú (c/ Ejército de África, 15) y La Clave de San Pedro (c/ San Pedro, 1C). Para las personas que quieran colaborar con la asociación pero no puedan acudir al festival, se ha habilitado el número de cuenta ES23 2100 8591 9102 0006 0401.



Entre las agrupaciones callejeras que participarán en este festival benéfico se encuentran 'Los susceptibles', 'Los que gritan a la puerta del juzgado', 'Bar adentro', 'Shan Kay', 'Hermandad Rociera de Puerco Hurraco', '75 años tiene mi amor', 'El sargento Bonilla y sus cabras de Melilla', 'Visión imposible', 'El poto de tu hermana', 'Cabras payoyas', 'Las del régimen', 'Donde hay pelo hay alegría', 'Con sabor a sal', 'Los mimosos de escuadra' y 'Os percebeiros morren por febreiro'.



El dinero recaudado irá destinado al mantenimiento de la asociación, sus acciones y la futura sede, un local cuya cesión por parte del Ayuntamiento se encuentra en los últimos trámites.