Arranca la Marea Blanca Gaditana pidiendo implicación ciudadana

"Esta plataforma nace como defensa del sistema sanitario público porque el deterioro progresivo del sistema es tremendo, es atroz; es un clamor para los ciudadanos y para los trabajadores del sistema sanitario público". Así presentó ayer la recién creada Marea Blanca Gaditana el médico Antonio Vergara -portavoz de esta plataforma- en una rueda de prensa celebrada en plena calle, frente al Hospital Puerta del Mar.

El sindicato CCOO, como miembro de la marea, había solicitado el salón de actos del centro para la rueda de prensa, pero los responsables no lo permitieron. Entonces, se trasladó al exterior del edificio. Pero antes de empezar, los asistentes fueron invitados a abandonar el recinto hospitalario por parte del personal de seguridad. De ahí que finalmente se celebrara en la acera de enfrente.

Antonio Vergara señaló que esta marea blanca quiere incorporarse a todas las que se han creado en otras provincias andaluzas, pero "con un espíritu absolutamente independiente". Explicó que se trata de "una plataforma ciudadana, social, donde están integrados partidos y sindicatos, pero no como organizaciones sino como personas individuales en una asamblea. Las organizaciones no controlan la marea, sino proponen a la marea".

Comentó que ya se ha celebrado una primera asamblea y la próxima será el 1 de febrero, donde se anunciará una concentración, y se aprobará un manifiesto y una serie de reivindicaciones que adelantó: "No a los recortes presupuestarios en Sanidad, no a la amortización de las plantillas, no al cierre programado de recursos en periodos vacacionales. Ya está programado el cierre en Carnavales y en Semana Santa. Esto es inadmisible porque deteriora el sistema sanitario y aumentan las listas de espera, que son de juzgado de guardia. Por más que se maquillen, es inadmisible que una persona necesite meses para recibir una atención mínima".

Advirtió que estas reivindicaciones no van contra el gerente del hospital ni contra ningún partido. "Esto va en contra de todos aquellos que tengan responsabilidad en la situación actual que padecemos. Esto significa: Gobierno central y Gobierno andaluz", puntualizó.

Tras la rueda de prensa, la marea intentó informar de sus reivindicaciones a los trabajadores del hospital, pero nuevamente sus miembros fueron echados del centro "por orden de la Dirección". Algo que le pareció "muy grave y lamentable" a Vergara. "Han echado a unos ciudadanos que tratamos de mejorar la sanidad. No vamos contra el equipo de Dirección, sino que esperamos que éste vaya con nosotros porque se supone que quieren mejorar el sistema sanitario público, como nosotros. Por lo tanto, los invitamos a participar activamente en la Marea Blanca Gaditana".

En la rueda de prensa, también participó José Manuel Silva, del sindicato CCOO, y Jesús Yesa, secretario general de Facua en la provincia de Cádiz.

Silva quiso destacar la "situación especial" de esta provincia, "abandonada tanto por el Gobierno central como por el autonómico". Y recordó "los centros de salud que siguen esperando su apertura o que ni siquiera están construidos", además del hospital de La Línea y el Hare de Vejer, "que son incapaces de poner en marcha", y el anunciado Hospital Regional de Cádiz.

Yesa, por su parte, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se unan a esta marea blanca, se impliquen en las asambleas y acudan a las movilizaciones, "porque no podemos permitir los ciudadanos el retroceso tan grave que venimos padeciendo en los últimos años y que está suponiendo que algo que nos costó sangre, sudor y lágrimas, como conseguir una sanidad de calidad, gratuita y gestionada desde lo público, se pierda. Nos estamos jugando la sanidad del presente y del futuro", concluyó.