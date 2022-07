Viral en Tik Tok: El día de playa más cómico de un abuelo con su familia en Cádiz

A veces en Cádiz se dan ciertas escenas dantescas ante lo que no queda otra que partirse de risa. Las redes sociales tienen la habilidad de captar momentos únicos. En esta ocasión, en Tik Tok una usuaria ha subido un vídeo que se ha hecho viral en pocas horas gracias al arte y la guasa de su familia.

En estos días donde las mínimas en la provincia de Cádiz están cercanas a los 30 grados y donde el levante no cede, ir a la playa no es fácil. Pues no vale cualquiera, hay que asegurarse de una donde el viento permita pasar un rato agradable. En condiciones normales, mucha gente se queda en sus casas o busca una playa apta.

Sin embargo, una vez más queda recogido que el ingenio de la gente de Cádiz no tiene límites. Es el caso de esta familia de Sanlúcar de Barrameda que decidió desafiar a la propia meteorología a base de creatividad y originalidad. Aunque otros también lo pueden llamar delirio, ya que la solución que buscaron para estar frescos en la playa sin que el viento les molestara mucho no es muy común y quizá tampoco muy ortodoxa.

La tiktoker que graba: "Agarra al abuelo"

El vídeo comienza, tanto por las imágenes como por lo que cuenta la tiktoker que graba, de una forma muy prometedora: "Estamos con los abuelos aquí, con las sombrillas y todo, en el agua". A continuación, describe la situación que se está dando y avisa que el agua cada vez les está llegando más a las rodillas. Sobre todo, hace hincapié en que pronto va a llegar una ola que va a complicar el chiringuito que la familia ha montado.

Por la cantidad de menciones que se le hace, el abuelo es el protagonista. A este lo enfocan visiblemente feliz, con ganas de dar juego a la cámara. Tampoco se queda muy atrás uno de los personajes que aparece con gafas de sol que suelta una frase que ha desatado muchas risas en Tik Tok.

"Oye se está yendo el agua", avisa la tiktoker a su familia, que continúa entre charlas, risas y cerveza. Esta alerta viene a cuento de que se avecina una posible gran ola. Y ahora es cuando llega el momento culmen del vídeo: "Agarra al abuelo". Lo siguiente que pasa es mejor verlo, más que leerlo.

Los comentarios, más de 4.288, no tienen desperdicio. A juzgar por los mismos, el abuelo y el chico de la cerveza son los grandes ganadores de un vídeo que demuestra una vez más cómo se las gastan en Cádiz. Por cierto, la viralidad ha sido tal que el programa Zapeando de La Sexta se ha hecho eco de este vídeo.