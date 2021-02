El vídeo de Cádiz en 1954 hace su magia: Francisco y Milagros, los dos niños de la Catedral

"Espero que quizá alguien pueda llegar a reconocerse. Contemplar el discurrir de la vida en tu ciudad hace 67 años es una gozada", comentaba a Diario de Cádiz este jueves Francois Arseneault, el canadiense que localizó en una subasta pública de Chicago el vídeo con imágenes inéditas captadas por un turista extranjero en Cádiz en 1954.

Hoy puede ya saber que ese excepcional documento ha hecho su magia. Los dos niños que aparecen en primer plano en la Catedral de Cádiz, la más pequeña a borricate, ya tienen nombre: Francisco y Milagros Sanchís Guillén, dos hermanos que vivían entonces en el Barrio del Pópulo, en la calle Mesón, encima del mismísimo Teatro Romano gaditano.

Una de sus primas, Lola Troya Guilén, los reconoció al ver al vídeo, que corrió como la pólvora por los whatsapp, y la nieta de Francisco, Clara, lo contó en sus redes sociales. "Mi abuelo (que falleció cuando mi madre tenía mi edad) sale en el vídeo de Cádiz. No teníamos fotos de el pequeño y un link de Facebook me ha hecho encontrar esto", decía emocionada la joven de 19 años de edad. Su tía Milagros, Mila, la niña de la imagen, sigue viviendo en Cádiz y cree que tiene unos tres años en esas imágenes. "Pero no quiere hablar, dice que le da vergüenza", comenta su sobrina.

El descubrimiento ha revolucionado las conversaciones familiares. "Mi madre está emocionadísima, apenas teníamos fotos de él de pequeño. Y no es lo mismo tenerlo en una imagen en blanco y negro que en movimiento". La aparición de su abuelo, mirando fijamente a la cámara mascando chicle, les ha servido para recordar cosas de su vida, de cómo era.

Francisco era enconfrador y falleció a los 51 años tras una larga enfermedad que no le quitó la sonrisa. "Nunca tuvo un mal gesto, era muy alegre, un buen padre, muy guapo, y los cinco años tras diagnosticarle la enfermedad siguió viajando y quería seguir trabajando", recuerda su hija María José. "Nació en una familia con nueve hermanos y con una madre adelantada a su época que les inculcó a sus hijos el interés por el arte, todos pintan, son artistas, como mi tío Antonio Sanchís, escultor y que trabajó en el mascarón del Juan Sebastián de Elcano", rememora.

Clara enseña algunas fotos familiares de su tía abuela y su abuelo juntos, de jóvenes, años después de que se tomaran las imágenes en el vídeo que ahora se ha hecho viral. Asegura que Francisco "se parece muchísimo" a su madre, "por eso su prima lo reconoció tan rápidamente".

"No esperábamos que esto tuviera esta repercusión", termina María José, "estoy impactada, pero es muy bonito". "Nosotros tendremos muchos vídeos en el futuro, pero de entonces...". Qué suerte. Quizá alguien más tenga la fortuna de ver a alguien querido en ese inédito documento por la Catedral, el Campo del Sur y el barrio del Pópulo, y salga otra historia como la de Francisco y Milagros.