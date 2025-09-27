Qué ver en Gades Romana este sábado 27 de septiembre: espectáculo de clausura, mercado y cortejo romano y mucho más

Cádiz encara los últimos días de Gades Romana, la segunda edición de 'Orgullos@s de nuestra Historia' que ha servido para rememorar el esplendor del pasado romano de la ciudad. El plato fuerte de este sábado será el estreno mundial de un espectáculo dirigido artísticamente por Juan Sebastián Domínguez y producido por el Ayuntamiento de Cádiz, 'Foedus Gaditanorum', realizado por Xarxa Teatre.

Programa de Cades Romana del sábado 27 de septiembre

Proyección de audiovisual 'El imperio romano en Cádiz'. Familiar e infantil. Posterior visita gratuita al Yacimiento arqueológico Gadir. Hora: 11:00 h . Teatro del Títere La Tía Norica.

'El imperio romano en Cádiz'. Familiar e infantil. Posterior visita gratuita al Yacimiento arqueológico Gadir. . Teatro del Títere La Tía Norica. Proyección de audiovisual 'Cádiz, hace más de 2000 años'. Todos los públicos. Hora: 11:30 h . (Duración: 19 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.

'Cádiz, hace más de 2000 años'. Todos los públicos. . (Duración: 19 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica. Mercado Romano . Teatro de calle, espectáculos de fuego y aéreo, talleres lúdicos, atracciones ecológicas, música en directo… Horario: de 11:30 a 02:00 h . Parque Genovés.

. Teatro de calle, espectáculos de fuego y aéreo, talleres lúdicos, atracciones ecológicas, música en directo… Horario: . Parque Genovés. Recreación histórica vida en el campamento romano 'Castra y Cannaba'. Horario: de 11:30 a 14:00 h . Baluarte de la Candelaria.

vida en el campamento romano 'Castra y Cannaba'. Horario: . Baluarte de la Candelaria. Proyección documental , festival Alcances 'Ingeniería Romana, Las ciudades'. Horario: 12:00 h . (Duración: 107 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.

, festival Alcances 'Ingeniería Romana, Las ciudades'. Horario: . (Duración: 107 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica. Cortejo Romano . Itinerario: Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. Hora: 12:00 h . (Duración: 20 minutos) Inicio: Palacio del Marqués de Recaño.

. Itinerario: Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. . (Duración: 20 minutos) Inicio: Palacio del Marqués de Recaño. Espectáculo 'Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones'. Hora: 15:00 h . (Duración: 30 minutos) Interior del Mercado Central de Abastos.

'Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones'. Hora: . (Duración: 30 minutos) Interior del Mercado Central de Abastos. Recreación histórica 'Vida romana civil en el Pópulo'. Horario: de 17:00 a 19:00 h . Patio Castillo de Santa Catalina.

'Vida romana civil en el Pópulo'. Horario: . Patio Castillo de Santa Catalina. Escenificación de recreación histórica 'Arcana Mundi, La magia en el mundo grecorromano'. Hora: 19:00 h . (Duración: 60 minutos) Patio Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo (450). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada.

'Arcana Mundi, La magia en el mundo grecorromano'. Hora: . (Duración: 60 minutos) Patio Castillo de Santa Catalina. (450). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada. Macro espectáculo de Cádiz Romana. Dirigido por Juan Sebastián Dominguez y producido por el Ayuntamiento de Cádiz 'Foedus, Gaditanorum' . Realizado por Xarxa Teatre. Hora: 22:00 h. Plaza de la Constitución (Puerta de Tierra) Acceso gratuito.

Espectáculo de luz y danza que provocará cortes de tráfico

Más de 400 personas estarán implicadas de alguna manera en el espectáculo 'Foedus Gaditanorum' que recordará a aquella deslumbrante Gades. El evento contará con la voz de Pasión Vega, que cantará canciones de Antonio Martínez Ares hechas para la ocasión, amén del bailaor Edu Guerrero, de Marta Ortiz en su faceta de la danza, Juan Antonio Verdía o carnavaleros como Luis Rivero, José Manuel Pedrosa, Miguel Ángel García Argüez ‘Chapa’ con las voces de un centenar de coristas, actores y actrices locales, la Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz, el Grupo de Danzas Adolfo de Castro, la compañía flamenca de Carmen Guerrero, una escolanía de niños y niñas y artesanos de la ciudad sumando su creatividad los vestuarios. Todos ellos “poniendo el alma y el corazón”, como se encargó de remarcar la edil.

La dirección artística correrá a cargo del gaditano Juan Sebastián, un prestigioso profesional responsable de la escenografía de la gira ‘La Bruja, la Niña y el Dragón’ de la cantante Lola Índigo y de la actuación de Nebulossa en Eurovisión 2024 representando a España.

El espectáculo obligará a determinados cambios en el tráfico este sábado a tener en cuenta. En concreto, entre las 15:30 y las 4:00 horas:

Plaza de Santa Elena, acceso a la avenida de Andalucía (a la altura de las Puertas de Tierra).

C/ Barcelona (esquina con Paseo Marítimo y esquina con c/ Santa María del Mar)

C/ Santa María del Mar, se impedirá el acceso de tráfico desde la confluencia con la avda. Alcalde Manuel de la Pinta

Avda. Andalucía, se cortará el tráfico a la altura de calle Santa Cruz de Tenerife.

Avda. Bahía Blanca, se cortará el tráfico en la esquina c/ Acacias.

Plaza Constitución con c/ Acacias, acceso lateral Hacienda.

Acceso desde la calle Acacias hacia la Plaza de la Constitución (lateral Hacienda).

También se verá afectada la circulación de autobuses urbanos e interurbanos.