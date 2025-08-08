El truco del mecánico para bajar la temperatura del motor del coche: "Enciende la calefacción para extraer el calor"

Durante el verano es bastante habitual ver coches estacionados en los arcenes de las carreteras tras sufrir una avería. Las altas temperaturas pueden afectar al rendimiento de nuestro vehículo, especialmente del motor, ya que tiende a sobrecalentarse. Realizar una revisión antes de viajar te ayudará a reducir el riesgo de avería, pero en caso de que falle el sistema de refrigeración, es fundamental seguir algunas pautas que te ayudarán a bajar la temperatura del motor.

El sobrecalentamiento del motor puede deberse a una fuga de anticongelante o a problemas con el termostato o el ventilador, entre otras causas. En cualquier caso, es fundamental actuar rápido a fin de evitar una avería mayor. "El motor suele funcionar a una temperatura de 90 grados, por lo que antes de que se acerque a la zona roja se deben tomar medidas", explica uno de los responsables del concesionario Citroën Emcasa de Fuengirola a través de Instagram.

"Una de las acciones más sencillas es apagar el aire acondicionado momentáneamente", recomienda este experto. De esta forma libraremos al motor de una carga y favoreceremos la recirculación del aire. En segundo lugar, es fundamental mantener un "estilo de conducción suave" y, en ningún caso, parar el coche en seco.

Si el motor comienza a sobrecalentarse, se debe reducir la velocidad y estacionar cuanto antes en un lugar seguro. "No conviene acelerar en motor con marchas cortas, ya que esto dificulta la entrada de aire por la rejilla para enfriarlo", indican desde este concesionario.

¿Qué hacer si el motor del coche se caliente en carretera?

Una vez parado el coche y, pese a que parezca contradictorio, no apagues el motor y enciende la calefacción para "extraer el calor del motor" al interior del habitáculo. En este caso deberás poner los elementos de preseñalización, el chaleco reflectante y salir del coche hacia un lugar con visibilidad y fuera de la calzada para evitar pasar más calor del necesario.

Una vez estacionado, comprueba el funcionamiento del ventilador. Si está parado, no enfriará el líquido refrigerante y la temperatura continuará subiendo. En ese caso, apaga el motor cuanto antes y, una vez haya enfriado, enciéndelo y rellena los niveles de anticongelante poco a poco. Si observas un nivel anormalmente bajo o una fuga, avisa a una grúa para trasladar el vehículo a un taller.

¿Cómo evitar el sobrecalentamiento del motor antes de viajar?

Comprobar el funcionamiento del sistema de refrigeración antes de viajar te ayudará a reducir el riesgo de sobrecalentamiento del motor. "Asegúrate de que el nivel de aceite sea correcto y, si el color es oscuro, hay que cambiarlo", señala este experto.

Por otro lado, revisa los niveles de líquido refrigerante y el estado del radiador:

Utiliza un limpiador del sistema de refrigeración una vez cada dos años. Después, purga el anticongelante y vuelve a rellenarlo.

Cepilla la rejilla del coche con jabón para eliminar las impurezas que impiden el contacto del aire con el metal y luego aclárala con agua a presión.

Asimismo, es recomendable llevar siempre contigo una garrafa de líquido refrigerant en el maletero para, en caso de que el motor se sobrecaliente, poder al menos llevar el coche al taller más próximo.