Las luces V16 serán obligatorias en 2026: multas por no llevarla, precios y todo en lo que debes fijarte antes de comprarla

Los clásicos triángulos de emergencia tienen los días contados, al menos en las carreteras españolas. La luz V16 será obligatoria para indicar que el vehículo está parado en la calzada o cualquier otro peligro a partir del 1 de enero de 2026. Ahora bien, no todas son válidas: deben estar conectadas a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y advertir al resto de usuarios de la vía.

La V16 es una baliza de color amarillo capaz de emitir una señal luminosa 360º que puede verse a más de 1 kilómetro de distancia. Mientras que los triángulos deben colocarse a 100 metros de distancia del coche, esta luz se puede colocar en el techo del vehículo con solo bajar la ventanilla, lo que reduce el riesgo de atropello. Ahora bien, ¿qué debes tener en cuenta a la hora de adquirir uno de estos dispositivos?

Cómo funciona una V16 conectada y cuál es la multa por no llevarla

Desde enero de 2023 se han comercializado luces V16 no conectadas que no cumplen con los requisitos de homologación. Estas balizas de preseñalización deben estar equipadas con un chip GPS y una tarjeta eSIM para poder conectarse a la plataforma 3.0 de la DGT una vez activada. El mero hecho de no llevar una luz V16 homologada en el coche puede motivar una sanción de 80 euros.

El objetivo es comunicar la activación y el geoposicionamiento a la DGT cada 100 segundos hasta que desactive la baliza. De esta forma, el resto de usuarios recibirá la información del accidente o avería a través de los navegadores GPS, ordenadores de a bordo o aplicaciones de movilidad, además de en los Paneles de Mensaje Variable de las carreteras.

En caso de una utilización incorrecta de la baliza V16, ya sea por no colocarla o no conectarla en caso de emergencia, o bien por usar un modelo no homologado, Tráfico puede imponerte una multa de 200 euros.

Así puedes saber si una luz V16 está homologada

La DGT actualiza periódicamente la lista de marcas y modelos de luces V16 certificados en su página web. De acuerdo con la normativa vigente, estos son los requisitos de aprobación:

Deben ser visibles a 1 kilómetro de distancia , a 360º en horizontal y 8º en vertical, y emitir una luz amarillo intermitente o destellante

, a 360º en horizontal y 8º en vertical, y emitir una luz amarillo intermitente o destellante Deben enviar el geoposicionamiento cada 100 segundos al activarse

cada 100 segundos al activarse El aparato deberá tener la conectividad integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble que no irá asociada a ningún número de teléfono. La tecnología de comunicación será mediante red 4G o 5G

que no irá asociada a ningún número de teléfono. La tecnología de comunicación será mediante red 4G o 5G La conectividad del aparato debe mantenerse activa al menos durante 12 años

Las pilas o batería que la alimentan tendrán una autonomía de al menos 18 meses en stand-by

La autonomía en funcionamiento debe ser de al menos 30 minutos

debe ser de al menos Protección IP54 o superior frente al polvo y el agua

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), no conviene confiar solo en la palabra "homologado" del embalaje, "ya que podrían ser luces homologadas para otro cometido distinto" a la preseñalización en carretera.

En cuanto a su precio, la OCU advierte de que las balizas V16 se mueven en el rango de los 33 a 90 euros tanto en tiendas físicas como online, mientras que la gran mayoría ronda de los 45 a 55 euros. "Si la luz cuesta menos de 35 euros, muy probablemente no será conectada y, por tanto, no será válida en 2026. Lo que más debe hacerte sospechar es un precio por debajo de los 20 euros", señala la entidad.

En este sentido, la OCU pide a los fabricantes que indiquen siempre el número de homologación en el etiquetado y, a los usuarios, revisar que el modelo tenga todos los requisitos que diferencian a una luz V16 conectada de un simple aviso luminoso.