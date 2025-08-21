¿Qué tipo de seguros existen para patinetes eléctricos y desde cuando se pueden contratar?

Los patinetes eléctricos han pasado de ser un medio alternativo de transporte a convertirse en un fenómeno urbano con millones de usuarios en toda España. Sin embargo, su uso masivo también ha traído problemas: accidentes con peatones, colisiones con otros vehículos y situaciones en las que las víctimas no recibían indemnización porque el conductor no tenía seguro. Para dar respuesta a esta realidad, el Gobierno ha aprobado una reforma de la Ley de Seguros de Automóviles que establece que, a partir de enero de 2026, será obligatorio contratar un seguro para circular con estos vehículos de movilidad personal (VMP).

La medida busca igualar las condiciones con otros medios de transporte como motos o coches y reforzar la seguridad en las ciudades. Además, antes de esa fecha la Dirección General de Tráfico (DGT) deberá crear un registro nacional de patinetes eléctricos, con el fin de llevar un control más preciso de estos vehículos.

¿Qué cubre el seguro y cómo funcionan las pólizas?

Aunque el seguro obligatorio entrará en vigor en 2026, lo cierto es que muchas aseguradoras ya llevan tiempo ofreciendo coberturas para patinetes eléctricos, de manera similar a las que existen para bicicletas o ciclomotores. La clave está en que el seguro básico será de responsabilidad civil, es decir, cubrirá los daños personales y materiales que el usuario cause a terceros en caso de accidente.

A partir de ahí, las compañías han desarrollado distintos niveles de pólizas con coberturas más completas, que permiten proteger no solo al usuario sino también al propio patinete. La oferta suele dividirse en planes básicos, intermedios y premium, con diferencias en el precio anual y en los servicios que se incluyen.

Características más comunes en los seguros para patinetes eléctricos

De manera general, las aseguradoras que ya han lanzado pólizas específicas para VMP incluyen una serie de coberturas que pueden servir como referencia de lo que estará disponible cuando la obligatoriedad sea una realidad en 2026. Estas son las más habituales:

Responsabilidad civil : es la cobertura mínima obligatoria y protege frente a los daños que el conductor cause a terceros, tanto materiales como personales.

: es la cobertura mínima obligatoria y protege frente a los daños que el conductor cause a terceros, tanto materiales como personales. Gastos de defensa y fianzas : muchas pólizas incluyen la asistencia jurídica en caso de accidente y el pago de fianzas si se llega a un proceso judicial.

: muchas pólizas incluyen la asistencia jurídica en caso de accidente y el pago de fianzas si se llega a un proceso judicial. Daños al propio patinete : en los seguros más completos, se cubren las reparaciones o incluso la indemnización por pérdida total. Algunas compañías ofrecen el valor de nuevo durante los primeros meses tras la compra.

: en los seguros más completos, se cubren las reparaciones o incluso la indemnización por pérdida total. Algunas compañías ofrecen el valor de nuevo durante los primeros meses tras la compra. Cobertura por robo : pensada para proteger al usuario en caso de sustracción del vehículo, algo cada vez más frecuente en las grandes ciudades.

: pensada para proteger al usuario en caso de sustracción del vehículo, algo cada vez más frecuente en las grandes ciudades. Asistencia en viaje o en carretera : algunos seguros ofrecen apoyo si el patinete se avería durante un trayecto, similar al servicio que se da en los coches.

: algunos seguros ofrecen apoyo si el patinete se avería durante un trayecto, similar al servicio que se da en los coches. Descuentos e incentivos: hay aseguradoras que aplican reducciones en el precio de la póliza si el usuario demuestra que utiliza casco o elementos de protección.

hay aseguradoras que aplican reducciones en el precio de la póliza si el usuario demuestra que utiliza casco o elementos de protección. Pólizas combinadas: posibilidad de asegurar varios patinetes eléctricos bajo un mismo contrato, pensada para familias o convivientes.

Adaptación de la normativa debido al auge de los VMP

El auge del patinete eléctrico ha cambiado la movilidad urbana en los últimos años. Según datos de la DGT, el número de accidentes relacionados con estos vehículos se ha multiplicado desde 2018, y en muchos casos se producía un vacío legal que dejaba a las víctimas sin compensación. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, esta situación se corrige, garantizando que cualquier afectado tenga derecho a una indemnización y que los usuarios circulen con mayor responsabilidad.

Al mismo tiempo, la existencia de diferentes modalidades de seguros permitirá a los propietarios elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y a su presupuesto, desde la póliza más básica hasta aquellas que incluyen robo, daños propios o asistencia.

No será hasta de enero de 2026 cuando sea obligatorio circular con un seguro de responsabilidad civil si se tiene un patinete eléctrico, pero aquellos que quieran contratarlo con anterioridad pueden hacerlo. Las aseguradoras ya se han adelantado y ofrecen pólizas con distintas coberturas y precios, que en la práctica funcionan igual que los seguros de vehículos tradicionales. Con esta medida, España da un paso más en la integración de los VMP en la normativa de tráfico, buscando un equilibrio entre movilidad sostenible y seguridad vial