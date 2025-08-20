Los gaditanos se unen a favor de que los patinetes lleven un seguro obligatorio

La reciente aprobación en las Cortes de la Ley de Seguros de Automóviles, que introduce el concepto de vehículo personal ligero y establece la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) a partir del 2 de enero de 2026, llega avalada por los datos del Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de renting y movilidad corporativa del Grupo BMW, que analiza los hábitos y percepciones de los españoles en materia de movilidad.

Según este estudio, el 93,3% de la ciudadanía tanto de Cádiz como del resto de ciudades de la geografía española se muestra a favor de que los usuarios de bicicletas eléctricas y patinetes cuenten con este seguro, ya sea de manera general (72,1%), únicamente si circulan por ciudades y vías urbanas (18,8%) o solo para mayores de edad (2,4%). Por su parte, apenas un 6,7% de los encuestados rechaza esta medida.

El respaldo a la medida no entiende de generaciones ni de territorios. Según el Foro de Movilidad de Alphabet, el apoyo es prácticamente unánime en todos los grupos de edad: desde los más jóvenes (18 a 24 años), donde más del 91% defiende el seguro obligatorio, hasta los mayores (55 a 65 años), que son los más favorables con un 96% de respaldo. En los tramos intermedios de edad (25 a 54 años) el consenso se mantiene en torno al 92-93%, lo que confirma que la obligatoriedad de este seguro es percibida como una necesidad para todos los ciudadanos.

La misma tendencia se observa en el análisis por género, donde se repite la unanimidad: el 93,6% de las mujeres y el 92,9% de los hombres coinciden en la conveniencia de esta regulación.

Por territorios, el consenso ciudadano se repite en todas las capitales de provincia españolas. Madrid alcanza un 94% de apoyo, mientras que Barcelona roza el 93,5%. En el sur, ciudades como Sevilla y Valencia destacan con casi un 95% de respaldo a esta medida, situándose entre las más favorables. También en el norte, urbes como Bilbao o La Coruña registran cifras en torno al 93-94%, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo el apoyo se mantiene cerca del 93%. Incluso en los territorios menos entusiastas, como Toledo o Pamplona, el porcentaje de ciudadanos favorables supera el 90%, evidenciando que la medida cuenta con un consenso prácticamente unánime en toda España.

El seguro de responsabilidad civil cubrirá los daños personales y materiales que los usuarios puedan ocasionar a terceros, además de contemplar defensa jurídica y asistencia sanitaria en caso de accidente. Con su obligatoriedad, se busca reforzar la seguridad vial y garantizar la protección de los afectados en posibles incidentes.

El amplio respaldo detectado por el Foro de Movilidad pone de manifiesto que la ciudadanía reclama más seguridad, regulación y adaptación de las ciudades a las nuevas formas de movilidad. La proliferación de VMP en los últimos años, unida a la falta de infraestructuras adecuadas, ha intensificado este debate