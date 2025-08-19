Patinete eléctricos: El seguro será obligatorio a partir de 2026

A partir de enero de 2026, todos los propietarios de patinetes eléctricos deberán disponer de un seguro obligatorio que cubra los daños a terceros. Así lo establece la nueva Ley de Seguros de Automóviles, recientemente aprobada por las Cortes Generales, y que transpone a la legislación española la Directiva 2021/2118 de la Unión Europea.

La norma busca dar respuesta al creciente número de siniestros en los que se ven involucrados este tipo de vehículos de movilidad personal (VMP), que hasta ahora no estaban sujetos a la obligatoriedad de contar con una póliza de responsabilidad civil. La medida pretende evitar que las víctimas de accidentes se queden sin cobertura, como venía ocurriendo hasta ahora cuando el conductor del patinete era considerado responsable.

Seguridad vial y movilidad sostenible

Esta ley, que entrará en vigor en enero 2026, según la reforma de la Ley de Seguros de Automóviles, persigue compatibilizar el impulso al transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes causados por estos vehículos. Hasta la fecha, en caso de un siniestro causado por un patinete, las víctimas quedaban desamparadas si el conductor no asumía voluntariamente los costes o no tenía capacidad económica para afrontarlos.

Según un informe de la Fundación MAPFRE, solo en 2024 se registraron 396 siniestros con patinetes eléctricos implicados, lo que supone un aumento del 23 % respecto al año anterior. Esta tendencia al alza ha puesto en evidencia la necesidad urgente de regular su circulación y establecer mecanismos de protección.

Registro de vehículos y cifras en aumento

La Dirección General de Tráfico (DGT) será la encargada de crear un registro nacional de vehículos de movilidad personal. Aunque aún no se conocen detalles sobre su implementación, este registro será clave para conocer con precisión el número de patinetes eléctricos que circulan por el país.

En cualquier caso, según estimaciones de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP), en 2024 había alrededor de cinco millones de estos vehículos en circulación, una cifra que continúa en aumento.

Con la entrada en vigor de esta nueva legislación, los patinetes eléctricos se equipararán, en lo que respecta a obligaciones de aseguramiento, a otros vehículos como motocicletas o automóviles, reforzando así la seguridad vial en las ciudades.