¿Tiene beneficios entrenar en ayunas?

Hacer deporte es una de las grandes recomendaciones que hacen todos los médicos para que la población se mantenga sana y activa. Hay quienes entrenan en un centro, otros en casa y otros al aire libre, todas las opciones son igual de válidas, lo importante es ejercitarse para poder llevar una vida equilibrada.

Muchas personas no saben cuál es la mejor manera de entrar y acuden a los diferentes profesionales de la salud para hacer ejercicio de la mejor manera, obteniendo así un resultado óptimo. Blanca García-Orea, más conocida como Blanca Nutri (@blancanutri), es nutricionista clínica especializada en nutrición digestiva y hormonal y dirige su propio centro de nutrición. Ella es una de las profesionales que difunde contenido de calidad en redes sociales y ayuda a los seguidores con las dudas con respecto a lo hábitos alimenticios, entre otros.

En una de sus últimas publicaciones, la nutricionista habla acerca de entrenar en ayuno de los pros y los contras de hacerlo. "Entrenar en ayunas NO frena tu ganancia de masa muscular y aumenta el uso de grasa durante el entrenamiento. Si comes algo antes de entrenar quizás puedas empujar más peso que si no lo haces (si vas a competir no te viene bien)", afirma Blanca García-Orea.

La nutricionista explica en este post de Instagram que las comidas pre- entreno no son necesarias en la mayoría de los casos, afirmando que esta obsesión por realizar esta comida, realmente no tiene una justificación.

¿Qué beneficios tiene entrenar en ayunas?

Mejora la flexibilidad metabólica

Sensibilidad a la insulina

Quema de grasa

Entrenar en ayunas 12-16 horas no afecta a la masa muscular

La experta en nutrición afirma que si el objetivo de la persona es quemar grasa, lo ideal es enrenar en ayunas, aunque especifica que no más de 16 horas, ya que favorece el uso de la grasa como combustible. "En este caso puede ser buena idea tomar un café solo 30 o 45 minutos antes del entreno, la cafeína te ayudará a mejorar la intensidad del entrenamiento", explica Blanca en sus redes sociales. Para los que quieran ejercitarse en ayunas pero esto le hace sentir débil, la experta ofrece una alternativa. "Come una fruta 30-45 minutos antes del entrenamiento. Si no lo has practicado nunca lo mejor es introducirlo poco a poco".

Aquellas personas que su objetivo sea ganar masa muscular y no estén tan centrados en quemar grasa, el ayuno no sería su mayor aliado porque no obtendría tantos beneficios, no obstante aclara que esto no significa que no se pueda hacer, si la persona en cuestión se encuentra bien haciéndolo.

No se recomienda entrenar en ayuno si la persona realiza ejercicios de muy alta intensidad y duración-más de 90 minutos- como por ejemplo: correr maratones, o si se practica deportes de fondo o de manera profesional. Tampoco está recomendado realizar ayuno antes de entrar en casos donde haya amenorre o TCA.

"Si como yo no buscas competir contra nadie solo entrenar agusto, encontrarte bien a nivel digestivo y con energía, foco, y además puedes mejorar tu flexibilidad metabólica, entonces entrena en ayunas siempre que te encuentres bien. Para todo utiliza la lógica y si algo te sienta mal, no lo hagas", escribe Blanca García- Orea en su post de Instagram.

"Entrenar en ayunas es solo una herramienta más para aumentar el uso de grasa durante el entrenamiento . No es la única herramienta aunque es facilmente accesible. No es una obligación solo hazlo si te encuentras bien", especifica la experta en salud.

Alimentos que no rompen el ayuno

Café solo

20ml de agua de mar

Caldo de huesos o verduras

Infusión o té

Agua con limón/ lima y una pizca de sal marina

Alimentos que sí rompen el ayuno