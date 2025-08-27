El tiempo en Cádiz: máximas de 26 grados en la capital y calor más acusado en el interior de la provincia

La jornada de hoy llega a Cádiz con temperaturas suaves en la capital y con un ambiente algo más cálido en el interior de la provincia. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los gaditanos disfrutarán de un día de verano sin excesos térmicos, con un protagonismo claro de los vientos de poniente que ayudarán a moderar el calor.

En Cádiz capital, la máxima prevista se situaba en 27 grados, aunque finalmente el termómetro se quedará en torno a los 26 grados. Una cifra que, a pesar de estar en pleno final de agosto, se percibe como agradable gracias a la influencia del mar. En cuanto a las mínimas, se situarán en 23 grados a primera hora de la mañana, con un ligero repunte nocturno que dejará la temperatura en torno a 24 grados durante la noche.

Municipios costeros: temperaturas contenidas

La situación en el litoral gaditano será bastante parecida. El Puerto de Santa María y Puerto Real presentarán máximas que oscilarán entre los 27 y 28 grados, con mínimas suaves en torno a los 20–22. En Rota y San Fernando, el calor será algo más contenido, con máximas en torno a 27 grados, acompañadas de mínimas cercanas a los 21.

En estas localidades, la combinación de las brisas marinas y la orientación de la costa permite que las temperaturas no se disparen, ofreciendo un día de verano mucho más soportable.

El interior: calor más intenso

El contraste se percibe claramente en los municipios del interior. Jerez de la Frontera afrontará una jornada más calurosa, con máximas que rondarán los 31 grados y mínimas de unos 20. Algo similar ocurrirá en Arcos de la Frontera, donde el termómetro puede acercarse a los 32 grados en las horas centrales del día, aunque la noche será más fresca, con valores en torno a los 19 grados.

En Chiclana de la Frontera, se esperan máximas que alcanzarán los 28 grados, con mínimas de unos 21. Por su parte, en Algeciras, las temperaturas estarán algo más contenidas gracias al efecto del Estrecho, con máximas en torno a 29 y mínimas de 19.

Un día estable en la provincia

La previsión de AEMET señala que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos para este miércoles. Los cielos se mantendrán mayormente despejados, con intervalos nubosos poco significativos, y el viento de poniente seguirá siendo el factor clave en el comportamiento de las temperaturas. A pesar de que la jornada de ayer conllevó el cierre de casi todas las playas del litoral gaditano debido al fuerte oleaje, en esta jornada de miércoles, no hay avisos, al menos de momento, por parte de AEMET.

En la Bahía de Cádiz, este viento contribuye a suavizar el ambiente, mientras que en zonas interiores, alejadas de la influencia marina, se nota una mayor acumulación de calor. De este modo, Cádiz vivirá un nuevo día de verano con diferencias notables entre la costa y el interior. Mientras que la capital apenas superará los 26 grados, en municipios como Jerez o Arcos se sentirá un calor más intenso, fiel reflejo de la diversidad climática de la provincia.