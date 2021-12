¿Cómo será el tiempo en Cádiz en Nochebuena y Navidad?

Los días de Nochebuena y Navidad se acercan y los cielos parecen que empezarán a nublarse cada vez más con la aparición de la lluvia durante toda la semana, según las previsiones de la Agencia Nacional de Meteorología para la Bahía y la provincia de Cádiz.

Este martes los cielos estarán nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones ocasionales, más probables e intensas al final del día, cuando pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso con vientos de levante, más intensos en el área del Estrecho, disminuyendo a partir de la tarde.

El miércoles serán vientos del sur o sureste, ocasionalmente fuertes en el litoral y las previsiones de precipitaciones volverán a aparecer pudiendo ser localmente fuertes y persistentes, apuntan la previsión.

Las temperaturas serán de entre 15 y 18 grados en Cádiz, 14 y 17 en Algeciras y 11 y 18 en Jerez, en ascenso respecto al frío de las pasadas semanas.

Nochebuena y Navidad

Para el jueves 24 y viernes 25, las primeras previsiones señalan lluvia a lo largo de la provincia. En la Bahía y en la ciudad de Cádiz, tanto jueves como viernes como sábado, la probabilidad de precipitaciones no bajan del 90%, con la posibilidad de tormenta el día de Navidad. Las temperaturas se mantendrán entre 15 y 18.

Mismo panorama se presenta en resto prácticamente de la provincia, con lluvia y tormenta el viernes y no se espera que la climatología mejore hasta el fin de semana y bajando la probabilidad de lluvia ya para el comienzo de la semana que viene.

Las recomendaciones de la Consejería de Salud para las comidas de Navidad mejor en exteriores parecen que se complican con la climatología, que puede que impida disfrutar del aire libre durante el comienzo de las vacaciones navideñas, a espera de si mejoran en Nochevieja y Reyes.