Los supermercados y centros comerciales que abren en el puente del Día de Andalucía en Cádiz

El primer gran puente de 2025 y uno de los más deseados por su estratégica colocación en el calendario ya está aquí. Los gaditanos que residan en la capital disfrutarán a partir de este viernes 28 de febrero de cuatro días libres seguidos (el lunes 3 de marzo es festivo local en la ciudad) para poder disfrutar de un inicio de Carnaval en la calle digno de la fiesta grande de Cádiz. En el resto de la provincia, el puente será algo más reducido, únicamente tres días, puesto que el viernes 28 es festivo en toda la comunidad al ser la jornada de celebración del Día de Andalucía.

Corte Inglés de Cádiz

El Corte Inglés tendrá un horario especial tanto el 28-F como el festivo local de Cádiz del 3 de marzo. Ambos días, abrirá de 11:00 a 21:00 horas, el mismo margen del domingo 2 de marzo. El sábado 1 abrirá en su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas. En el caso del centro en Jerez, permanecerá cerrado tanto el viernes 28 de febrero como el domingo 2 de marzo aunque el sábado y el lunes abrirán con su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas.

Bahía Sur en San Fernando

En el centro comercial isleño el viernes 28 de febrero está marcado como festivo por lo que la galería comercial permanecerá cerrada. No obstante, hay que recordar que los festivos sí abren las zonas de ocio y restauración. El lunes 3 de marzo sí abre todo el centro con normalidad ya que en San Fernando no es festivo.

Área Sur en Jerez

El viernes 28 de febrero tampoco será festivo de apertura en Área Sur en Jerez. Mediamarkt, que no se guía por el listado de días de cierre de Área Sur sí coincide en esta ocasión e igualmente cerrará el Día de Andalucía. El lunes 3 de marzo abrirán de nuevo puesto que no es festivo local en Jerez. No obstante, y tal como se indica en la página web del centro comercial, las tiendas de ocio y restauración sí están abiertas todos los días del año.

Luz Shopping en Jerez

Al igual que Área Sur, Luz Shopping también permanecerá cerrado el viernes 28 de febrero Día de Andalucía aunque, igualmente las tiendas de ocio y restauración sí estarán abiertas. Ikea, uno de los grandes atractivos del centro jerezano, indica en su página web que "este viernes 28 de febrero, día de Andalucía, y el domingo 2 de marzo nuestra tienda permanecerá cerrada" por lo que la tienda on line será la única opción de comprar productos de diseños suecos.

Las Dunas en Sanlúcar

En el calendario comercial de 2025 de Las Dunas el viernes 28 de febrero está marcado en rojo, lo que significa que únicamente abrirán las tiendas de ocio y restauración pero las de moda estarán cerradas.

Carrefour

Los supermercados Carrefour abren o no en función de la localidad. En Cádiz, por ejemplo, los Market abren el 28 de febrero pero en El Puerto y San Fernando no. Los Express, por contra, sí abren. Lo mejor es acudir a la web de Carrefour antes de desplazarse a la tienda para saber si esa en concreto abre el 28-F o no.

Dia

Los supermercados Dia actúan de diferente manera. El 28 de febrero, por ejemplo, abren los que están en el centro de Cádiz pero cierran los que están más allá de las Puertas de Tierra excepto el de Astilleros. Para el lunes 3 de marzo ya son más los que abren en la zona de la avenida, pero sin duda, lo mejor vuelve a ser acceder a la página para consultar el horario del más cercano.

Lidl

Lidl en Cádiz cierra tanto el viernes 28 de febrero como el lunes 3 de marzo aunque el sábado 1 abren en horario habitual.

Aldi

Aldi abre en su horario habitual en Cádiz los dos festivos.

Mercadona

Fiel a su política de festivos, los supermercados de la compañía valenciana estarán cerrados en Cádiz tanto el viernes como el lunes.