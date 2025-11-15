Situación de la borrasca Claudia sobre Cádiz: aviso naranja por lluvias esta tarde y horas críticas por la noche

La borrasca Claudia continuará descargando agua por tercer día consecutivo sobre la provincia de Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un sábado más complicado que estos días atrás, al menos en lo que respecta a la previsión de acumulados. Esto ha llevado a la Aemet a elevar el aviso por lluvias en la provincia de amarillo a naranja a partir de las 16:00 horas de este sábado 15 de noviembre, prestando especial atención al último tramo de la jornada, en el que se esperan acumulados de cierta importancia. El aviso amarillo por el fuerte viento de componente suroeste continuará activo nuevamente durante todo el día.

Acumulados previstos por Aemet en Cádiz y horas críticas por lluvia este sábado

Al igual que ocurrió la noche del viernes en el Campo de Gibraltar, según la evolución de la tormenta por municipios y horas. Aemet estima que la peor parte en la costa atlántica y parte de la Sierra de Cádiz se vivirá esta noche, a partir de las 19:00-20:00 horas en la mayoría de municipios. Localidades serranas como Espera o San José del Valle esperan acumulados destacados, al igual que Jerez por ejemplo, donde se prevé casi 37 litros en dos horas o El Puerto, Puerto Real y cConil donde se prevén casi 20 litros en apenas 1 hora.

El aviso naranja dejará de estar activo a las 24:00 horas esperándose una madrugada de domingo ya más tranquila, al menos por el momento.

Alcalá de los Gazules: 5 litros a las 22:00

Alcalá del Valle: 9 litros a las 21:00 y 8 a las 22:00

Algar: 14 litros a las 21:00 y 12 a las 22:00

Algeciras: 14 litros a las 23:00

Algodonales: 13 litros a las 20:00 y otros 13 a las 21:00

Arcos de la Frontera: 9 litros a las 20:00 y 17 a las 21:00

Barbate: 5 litros a las 22:00

Barrios, Los: 3 litros a las 22:00 y otros 3 a las 23:00

Benalup-Casas Viejas: 13 litros a las 22:00

Benaocaz: 5 litros a las 20:00, 11 a las 21:00 y 16 a las 22:00

Bornos: 20 litros a las 20:00 y 18 a las 21:00

Bosque, El: 6 litros a las 20:00, 20 a las 21:00 y 5 a las 22:00

Cádiz: 4 litros a las 19:00, 10 a las 20:00 y 11 a las 21:00

Castellar de la Frontera: 5 litros a las 23:00

Chiclana de la Frontera: 3 litros a las 21:00

Chipiona: 5 litros a las 18:00, 12 litros a las 19:00 y 6 a las 20:00

Conil de la Frontera: 17 litros a las 22:00

Espera: 23 litros a las 20:00 y 17 a las 21:00

Gastor, El: 7 litros a las 20:00 y 12 a las 21:00

Grazalema: 6 litros a las 20:00, 10 a las 21:00 y 12 a las 22:00

Jerez de la Frontera: 19 litros a las 19:00 y otros 18 a las 20:00

Jimena de la Frontera: 11 litros a las 23:00

Línea de la Concepción, La: 6 litros a las 23:00

Medina-Sidonia: 17 litros a las 21:00 y 9 a las 22:00

Olvera: 4 litros a las 20:00, 10 a las 21:00 y 5 a las 22:00

Paterna de Rivera: 4 litros a las 22:00

Prado del Rey: 11 litros a las 20:00 y 14 litros a las 21:00

Puerto de Santa María, El: 18 litros a las 20:00

Puerto Real: 18 litros a las 21:00

Puerto Serrano: 19 litros a las 20:00 y 24 a las 21:00

Rota: 19 litros a las 19:00 y 11 a las 20:00

San Fernando: 10 litros a las 21:00

San José del Valle: 21 litros a las 21:00

Sanlúcar de Barrameda: 5 litros a las 18:00, 16 a las 19:00 y 6 a las 20:00

San Roque: 6 litros a las 23:00

Setenil de las Bodegas: 4 litros a las 20:00, 5 a las 21:00 y 7 a las 22:00

Tarifa: 6 litros a las 22:0 y 14 a las 23:00

Torre Alháquime: 4 litros a las 20:00, 11 a las 21:00 y 4 a las 22:00

Trebujena: 15 litros a las 19:00

Ubrique: 9 litros a las 21:00 y 12 a las 22:00

Vejer de la Frontera: 4 litros a las 21:00 y 8 a las 22:00

Villaluenga del Rosario: 9 litros a las 20:00, 12 a las 21:00 y 14 a las 22:00

Villamartín: 22 litros a las 20:00 y 18 a las 21:00

Zahara: 7 litros a las 20:00, 12 litros a las 21:00 y 9 a las 22:00

¿Y qué pasará en Cádiz después de la borrasca Claudia?

Aemet espera que la borrasca termine de pasar por la provincia el lunes. A partir de ese 17 de noviembre lo que se registrará en la provincia será una importante bajada de temperaturas aunque puede que no sea brusca, de un día para otro, sino que sea una descenso escalonado durante toda la semana. El viernes 21 de noviembre, por ejemplo, último día que Aemet incluye en sus previsiones diarias, las mínimas rondarían los 8 grados mientras que las máximas apenas superarían los 15.