Aemet eleva a naranja el aviso por tormentas, fuertes lluvias, fenómenos costeros y viento en Cádiz

La borrasca Claudia ha llegado con fuerza y continúa durante el fin de semana. Tras las intensas lluvias con fuerte viento incluido azotando la provincia de Cádiz desde el jueves, la Agencia Estatal de Meteorología AEMET acaba de elevar el aviso a naranja por fuertes precipitaciones en buena parte de la provincia a partir de este sábado. Según el portal de meteorología, a las 16.00 horas comenzará lo peor, y se mantendrá hasta las doce de la noche. Concretamente se espera "riesgo importante de lluvias" y un acumulado de entre 20 y 30 litros por hora tanto en la campiña gaditana, como en el litoral, mientras que la sierra continuará en aviso amarillo también por intensas precipitaciones. En cuanto al viento, soplará de fuerza 7 a una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora en todo el litoral, donde permanecerá el aviso amarillo.

Según el servicio 112 de Emergencias en Andalucía, en la provincia de Cádiz se han coordinado avisos por caída de cascotes y elementos urbanos en la capital, San Fernando o Rota, además del desplome de árboles en Chiclana de la Frontera o la caída de un poste de telefonía en Arcos de la Frontera. En Cádiz capital también ha caído un olmo de veinte metros de altura en la Avenida de la Bahía, concretamente a la altura del número 19, muy cera de la farmacia, informan desde el Ayuntamiento. En la Plaza de España se desgajó y cayó al suelo una gran rama de uno de los plátanos de sombra que se encuentran ante la antigua entrada principal de la sede de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Unos operarios de Aguas de Cádiz se percataron ayer por la tarde del incidente y se quedaron allí avisando a los peatones hasta que llegaron la Policía Local y empleados de Parques y Jardines para retirarla. En el Parque Celestino Mutis ha caído de base un pitosporo dentro de un jardín y en la calle Ciudad de Santander número 3, ha sucedido lo mismo con una bauhinia, también llamado árbol orquídea. En la misma calle se halló otra rama rota. En la Alameda, esquina calle Buenos Aires, el viento ha roto varias ramas de un ombú y en la calle Barbate ha caído un hibisco pequeño de nueva plantación. El viento también tumbó un árbol junto al Centro Náutico Elcano y una marquesina junto al Teatro Romano.

Además, se han producido importantes filtraciones en Entre Catedrales, que ha cerrado a la espera de las obras de reparación y sellado de la cubierta.

Las intensas lluvias también han anegado los bajos de un instituto en Algeciras en la Avenida Virgen de Europa sin daños personales, y acumulación de balsas en vías secundarias de Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, San José del Valle y Puerto Real.