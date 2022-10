Así se dice Cádiz en otros idiomas

La ciudad de Cádiz, a lo largo de sus casi 3.000 años de historia, ha tenido diferentes nombres. Desde la Gadir con la que bautizaron a la ciudad los fenicios, a la romana Gades, pasando Yazirat Quadis de la época musulmana hasta derivar en el nombre actual, como se comenzó a llamar en la etapa medieval. Pero, ahora, con miles de turistas visitando nuestra provincia, ¿cómo se dice en otros idiomas el nombre de la antigua ciudad de Occidente?

Esta curiosidad se puede consultar en páginas como In different languages, donde muestran el nombre de los lugares en hasta 70 idiomas a lo largo de los diferentes rincones del mundo. En inglés, no cambia. Salvo la tilde se escribe Cadiz y así sucede en varios lenguajes diferentes, donde este lugar se le llama y se dice, con los rasgos que pueda dejar su pronunciación propia, de la misma manera: en francés, alemán, portugués, ruso, noruego, filandés, polaco o sueco.

Entre los más fieles turistas extranjeros en la provincia de Cádiz están los británicos. En 2020, le siguieron de cerca los visitantes de Francia y de Alemania. Pero también llegaron de Estados Unidos, Países Bajos o Japón, entre otros países.

Cádiz cambia en estos idiomas

El nombre sí cambia en otros idiomas mundiales según se puede consultar. Así, por ejemplo, en el parecido italiano Cádiz es Cadice y en griego es Κάντιθ, aunque la pronunciación es muy parecida. En japonés se escribe カディス y se pronuncia como Kadisu. Mientras, las letras de Cádiz en China son 卡迪斯, que tendría una traducción como Kadísī. En el alfabeto árabe la ciudad queda plasmada en un papel como قادس (Qadis)

En estonio es Kadris y en giorgiano კადიზი, que se dice algo así como k'adizi. En Bulgaria, Cádiz se escribiría Кадис, que se diría como con s al final: kadis. La versión en Vietnam es Cán bộ y resulta curioso el nombre en birmano, ကုလသမဂ္, y se dice algo así como Kulasamagg. Un ucraniano escribirá кадіз, aunque cuando lo hable dirá prácticamente Kadiz. Y en zulú se apuntaría como Ikhadiz

En esta página web también te da el nombre es Esperanto, idioma creado en el siglo XIX por el oftalmólogo polaco L. L. Zamenhof con el objetivo de convertirse en un idioma universal, y que es Kadizo.