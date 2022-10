Todos los puentes y días de fiesta en Cádiz de aquí a final de año 2022

Empieza el otoño y aunque aún queda calor este principio de octubre con el llamado 'veranillo del membrillo', la rutina vuelve con los colegios, el trabajo y días más cortos, que se notarán aún más a partir del final de octubre, con el tradicional cambio de hora.

Sin embargo, de aquí a final de año quedarán días para planear alguna escapada o al menos descansar disfrutando de Cádiz y su provincia sin esos quehaceres diarios. Hasta el inicio de 2023, se acumulan varios días festivos locales y nacionales, que si eres afortunado podrán convertir en puente con algún día libre.

El más destacado sin duda será en diciembre, en el que se podría llamar el 'macro' puente. La fiesta de la Constitución y la Inmaculada, día 6 y 8 de diciembre, caen este 2022 en martes y jueves, con lo que se podrá encadenar bien con las jornadas anteriores o posteriores. Y alguno incluso se puede coger hasta la semana completa. Para los que no, lo que es seguro es que en Cádiz, el día 5 de diciembre, lunes, no será lectivo y los niños no tendrán colegio y será festivo para ellos y el profesorado.

El primero, la Patrona

Pero antes de llegar a esa fecha de invierno, el primer puente asegurado llega con una fiesta local la semana que viene: la Patrona de la ciudad de Cádiz. El próximo viernes, 7 de octubre, es festivo, según el calendario aprobado por el Ayuntamiento.

Poco después, cinco días más tarde, será el Día del Pilar, festivo nacional, con un Doce de Octubre que cae este año en miércoles, justo en medio de la semana, con lo que será más difícil que se una a otras jornadas laborales para descansar. Ya a principios de noviembre vendrá el Día de todos los Santos, que se celebra este año en martes.

Con el inicio del mes de diciembre y el 'macro' puente se acercarán las fiestas de Navidad, que tiene asegurados dos días más de fiesta nacional en este 2022: el 25 de diciembre y 1 de enero. Sin embargo, estos días caen en domingo así que la fiesta se pasaría al lunes, creando otros dos puentes para terminar y empezar el año.

Calendario de festivos que quedan en 2022