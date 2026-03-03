Sandra Golpe confiesa desde la playa de La Barrosa qué significa Cádiz para ella: “Es el remedio de todos mis males”

La periodista y presentadora de San Fernando está de celebración, pues acaba de recibir, el pasado 28 de febrero, la Medalla de Andalucía de Humanidades y las Letras, con motivo del Día de Andalucía. Una distinción que la llena de orgullo y de emoción, como así confesó en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos.

Además de visitar este programa, Sandra Golpe ha estado en la playa de La Barrosa (Chiclana) y San Fernando, recargando energías y celebrando esta distinción junto a su familia. El lugar elegido ha sido el beach club y restaurante Atenas Playa, situado en la finca Torre Bermeja, en la playa de La Barrosa.

Desde aquí ha confesado qué significa esta tierra para ella, asegurando que ella siempre necesita volver. “Estoy trabajando en mi día a día, pero de fondo, siempre tengo mi tierra, siempre quiero mirar al sur, necesito mirar al sur. Son mis padres, es mi familia entera, son mis amigos”, ha expresado en un vídeo compartido por José María Román, alcalde Chiclana de la Frontera.

La periodista ha continuado expresando que “el mar, el aire, a mí me cura Andalucía. Cádiz me cura el alma, me cura físicamente. Cuando estoy mal, llamo a mi madre y digo voy para allá. Luego en tres o cuatro días regreso a mi trabajo, lista y perfecta. Cádiz es el remedio de todos mis males”.

Medalla de Andalucía de Humanidades y las Letras

A lo largo de su trayectoria profesional, la periodista de San Fernando ha recibido numerosos premios y distinciones. Destacan entre ellos la Antena de Plata (2011), el Premio Imagen de Andalucía (2017), la Antena de Oro (2018), el Premio Iris al Mejor Informativo (2018), el Premio Hugo Ferrer de Comunicación (Premio Naranja 2018), el premio AQUItv como mejor presentadora de informativos (2018) y el premio Alcazaba a mejor comunicadora del año (2018).

En su tierra, Sandra Golpe recibió la Bandera de Andalucía de la Delegación Provincial de la Junta en Cádiz en 2022 y la Medalla de la Provincia de Cádiz en el año 2024. Ahora, este 2026 la periodista ha sido distinguida con la Medalla de Andalucía de Humanidades y las Letras. Reconocimientos que la llevan a pensar en el éxito de su informativo, como así ha confesado en el vídeo anterior. "No es un informativo de capital, es un informativo de las provincias de España, de gente como yo que somos de otros sitios que no es Madrid, y que estamos todo el rato mirando a otras localidades, sabiendo las necesidades de la gente. Es un informativo de la calle. Hay andaluces que son vanguardia, que son exponenetes de lo mejor del mundo, talento, y eso es la Andalucía de hoy. Espero que todos estos andaluces brillantes sean referentes para las nuevas generaciones", ha concluido la periodista.