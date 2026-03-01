Esta es la quesería de Grazalema que visitó Àngels Barceló durante la grabación de su programa en este pueblo de Cádiz

El pasado jueves, 26 de febrero, Àngels Barceló y el resto de su equipo del programa Hoy por Hoy se desplazaron hasta Grazalema para conocer de primera mano cómo ha sido la vuelta de los vecinos a sus casas casi un mes más tarde desde que la borrasca Leonardo provocara el desalojo de todo el pueblo gaditano.

Durante la grabación de su programa, Àngels Barceló pudo recorrer el pueblo gaditano, hablar con los vecinos de Grazalema y conocer su realidad. Micrófono en mano, la periodista y directora del programa radiofónico entrevistó a algunos vecinos del pueblo y al alcalde Grazalema, Carlos García, quien recordó cómo se comunicó a los vecinos al desalojo total del pueblo.

Durante la grabación de este programa especial, la periodista también visitó algunos establecimientos de Grazalema como, por ejemplo, la quesería Quesos la Abuela Agustina. Ha sido el propio establecimiento el que ha compartido las fotografías de la visita de Àngels Barceló con su programa, que estuvo acompañada por María José como anfitriona.

“En su encuentro le ha transmitido nuestro agradecimiento, una vez más, por todo el cariño recibido. Al mismo tiempo ha alzado la voz para que se sepa que Grazalema es un lugar seguro en el que estamos esperando, como siempre, a todos los buenos visitantes que quieran venir a disfrutar de este maravilloso pueblo, sus costumbres, su gastronomía…Para ello, es indispensable hacerlo accesible y que las carreteras estén en condiciones. Lucharemos por ello y de nuevo, os invitamos a que vengáis a nuestro/vuestro gran pueblo”, ha publicado el establecimiento en sus redes.

Quesos artesanos de la Sierra de Cádiz

Quesos la Abuela Agustina lleva desde 1997 elaborando sus quesos de manera artesanal, respetando la receta de la abuela. Enclavadas en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema, sus raíces rurales y el compromiso con la calidad les han guiado desde el principio. Aquí trabajan a mano, como se hacía antes, utilizando únicamente leche de Cabra Payoya, raza autóctona de esta tierra.

Hoy, tras casi tres décadas de experiencia, siguen combinando tradición e innovación para ofrecer quesos ecológicos que mantienen el sabor auténtico de siempre. Cada pieza que elaboran es el reflejo del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con preservar el legado de la familia y el sabor de los quesos de antaño.

Elaboran quesos ecológicos, de sabor auténtico y madurados con paciencia y dedicación. También cremas de queso de cabra y bombones de queso de cabra con cobertura crujiente de almendra.