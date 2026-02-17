Estos son los bares y restaurantes de Grazalema donde podrás ir a comer cuando se vuelva a la normalidad: más de diez sabrosas y tradicionales recomendaciones

Para lo bueno y lo malo, las redes sociales se han convertido en un escaparate y en un altavoz donde visibilizar cualquier tema. En estos últimos días no se habla de otra cosa que las inundaciones que ha sufrido la provincia de Cádiz, especialmente los pueblos de la sierra gaditana como Grazalema y Ubrique, que han sido algunos de los más afectados. Ahora la vuelta a casa de los vecinos de Grazalema invita a recuperar poco a poco la vuelta a la rutina.

Durante este tiempo que han estado fuera de casa, la oleada de solidaridad con los vecinos, ha movilizado a diferentes asociaciones, vecinos de otras localidades y de otras partes de España, así como los hosteleros y hoteles de la zona que han abierto sus puertas para acoger a los vecinos afectados por las inundaciones.

Así que, además de las donaciones que están recibiendo algunos bares, restaurantes y demás establecimientos gaditanos para enviar ayuda a estos pueblos gaditanos, hay una iniciativa que quiere mostrar apoyo a la hostelería de Grazalema. Bajo el lema ‘Grazalema te necesita’, la cuenta de Instagram @gastro.madrid se ha dirigido a los madrileños para que “en carnavales, Semana Santa o verano… todos a Cádiz”, recomendando diez bares y restaurantes de Grazalema que hay que llenar para cuando pase la tormenta. Estas son sus recomendaciones y añadimos otras que no te podrás perder cuando vayas a visitar Grazalema. ¿Recomiendas alguna más?