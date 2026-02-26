La gaditana Sandra Golpe, Medalla de Andalucía de Humanidades y las Letras: "Es un honor mayúsculo"

La periodista y presentadora gaditana Sandra Golpe (San Fernando, 1974) recibirá la Medalla de Andalucía de Humanidades y las Letras en un acto que se celebrará en Sevilla este sábado 28 de febrero, Día de Andalucía. La isleña ha recibido la noticia con muchísima emoción, tal como reconoció anoche en 'El Hormiguero' de Pablo Motos: "Es un premio que no me lo veía venir, es lo más grande que me ha pasado en mi vida", reconocía la periodista. Sandra no quiso descartar de la felicitación de Motos a su familia, "me hace recordar a mis padres, que tanto se han esforzado para que su familia saliera para adelante", explicaba.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, utilizó este corte del programa en X (antes Twitter) para agradecer las palabras de Sandra Golpe en directo, a lo que la periodista respondió que era un honor mayúsculo, en un emotivo cruce de tweets.

Reconocimiento a la periodista isleña Sandra Golpe

Sandra Golpe se ha consolidado como una de las periodistas más reconocidas del panorama televisivo español. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y con un Máster en Periodismo Audiovisual por el Instituto de Especialistas en Periodismo Audiovisual (IEPA), dirige y presenta desde 2017 el informativo de referencia de Antena 3 Noticias, donde ha impreso un sello personal caracterizado por la cercanía y la información a pie de calle.

Los inicios profesionales de esta comunicadora gaditana se remontan a 'Diario de Cádiz', aunque pronto dio el salto al sector audiovisual. En 1997 participó en el lanzamiento de Vía Digital, la plataforma de televisión por satélite, donde desempeñó funciones de producción y realización en el área de autopromociones. Un año después, en 1998, se incorporó a los servicios informativos de fin de semana de la COPE, donde ejerció como redactora, productora y reportera. Durante ese periodo también realizó locuciones publicitarias y presentó informativos y programas musicales en Canal 7, televisión local madrileña.

Su primera experiencia destacada en el ámbito televisivo llegó con CNN+, canal en el que trabajó desde su nacimiento en febrero de 1999 hasta octubre de 2008. Inicialmente se integró en el departamento de autopromociones como copy y locutora, para posteriormente presentar los espacios temáticos del canal. Más adelante, formó parte de la plantilla de redactores y comenzó a presentar las noticias del fin de semana desde 2004, al tiempo que dirigía y presentaba el programa de reportajes Globalización XXI.

El año 2008 marcó un punto de inflexión en su carrera cuando entró en Antena 3 Noticias para formar parte del equipo de Las noticias de la mañana, donde inicialmente presentó la sección de deportes. A lo largo de los años, la periodista ha conducido el informativo en diferentes franjas horarias, tanto a primera hora del día como en fin de semana, además de haber participado en el programa Espejo Público. Desde hace siete años, la comunicadora gaditana dirige y presenta el informativo líder de la cadena, priorizando la información cercana a la gente y con un enfoque directo desde la calle.

Paralelamente a su labor televisiva, Sandra Golpe compagina colaboraciones en Onda Cero y desarrolla su faceta como columnista del diario La Razón, lo que le permite mantener una presencia activa en diferentes formatos y plataformas de comunicación.

Otros galardones de Sandra Golpe

La trayectoria de esta informadora ha sido reconocida con numerosos galardones a lo largo de los años. Entre los más destacados figuran la Antena de Plata en 2011, el Premio Imagen de Andalucía en 2017, la Antena de Oro en 2018, el Premio Iris al Mejor Informativo en 2018, el Premio Hugo Ferrer de Comunicación (Premio Naranja 2018), el premio AQUItv como mejor presentadora de informativos en 2018 y el premio Alcazaba a mejor presentadora del año también en 2018. Más recientemente, Sandra Golpe recibió la Bandera de Andalucía de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía en Cádiz en 2022 y la Medalla de la Provincia de Cádiz en 2024.