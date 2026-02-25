Lista oficial de distinciones del 28-F 2026 en Andalucía: Hijos Predilectos y Medallas, uno a uno

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno (c) ,consejeros del Gobierno y autoridades de Adamuz, en la fotografía de familia tras aprobar en el Consejo de Gobierno de la Junta otorgar la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz (Córdoba)

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles, en su reunión semanal, la relación de nombres de personas o entidades que recibirán las distinciones honoríficas de la comunidad autónoma de Andalucía que se conceden con motivo del día de la región, que se conmemora el 28 de febrero.

Se trata, en concreto, de los títulos de Hija e Hijo Predilectos de Andalucía, así como de las Medallas de Andalucía, que se agrupan en torno a diez categorías, tras la regulación que de estas distinciones ha impulsado el Gobierno de Juanma Moreno.

Éstas son las distinciones:

Hijos Predilectos

Manuel Carrasco

Nacido en Isla Cristina (Huelva) en 1981, Manuel Carrasco ha consolidado una exitosa carrera musical como cantante y compositor. Algunas de sus canciones, como Mujer de las Mil Batallas, No dejes de soñar y Bailar el viento, entre otras, forman ya parte del imaginario colectivo de una generación y son coreadas por miles de personas.

Carrasco es el artista nacional que ha logrado reunir a más espectadores en un concierto en España, en concreto, 74.345 personas en el estadio La Cartuja en Sevilla el 11 de junio de 2022 con Hay que vivir el momento. Sin embargo, nunca se ha olvidado de su tierra natal, a la que dedicó el tema Ayer noche, acompañado de un videoclip rodado en Isla Cristina.

Paz Vega

La actriz, productora y directora de cine Paz Vega (Sevilla, 1976) cuenta con una trayectoria en el cine español plagada de grandes éxitos, bajo la dirección de profesionales de tanto prestigio como Pedro Almodóvar, Emilio Martínez-Lázaro o Vicente Aranda. En 2002 ganó el Premio Goya a la mejor actriz revelación por su papel protagonista en Lucía y el sexo.

Cuenta también, entre otros, con el Premio Carmen 2025 a la Mejor Dirección por Rita, película que le valió la candidatura al Goya en la categoría de Mejor Directora Novel; el Premio Luz en la 50ª edición del Festival de Cine de Huelva (2024) por su trayectoria y su faceta como directora, y el Premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino en la 65ª edición del Festival de San Sebastián (2017). Asimismo, recibió la Medalla de Andalucía en 2011, la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla en 2010 y el título de Hija Predilecta de Sevilla en 2023.

Medallas de Andalucía

Cultura y Patrimonio

'Morante de la Puebla'

José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, nació el 2 de octubre de 1979 en el municipio sevillano de La Puebla del Río, del que fue reconocido como Hijo Predilecto en 2013.

Debutó con picadores el 16 de abril de 1994 en la plaza de Guillena (Sevilla), y tomó la alternativa el 29 de junio de 1997 en la plaza de Burgos. Su confirmación en Las Ventas de Madrid tuvo lugar el 14 de mayo de 1998.

En 2024, recibió uno de los galardones de la primera edición de los Premios Andalucía de la Tauromaquia; en concreto, el de la categoría Puerta Grande a la promoción de la fiesta, por su "compromiso inquebrantable y sin complejos con la tauromaquia y con su pueblo", La Puebla del Río.

El pasado mes de octubre, Morante se cortó la coleta tras triunfar en la corrida del día de la Hispanidad en la plaza de toros de Las Ventas, si bien recientemente se ha anunciado su participación en cuatro tardes de la temporada 2026 de la plaza de La Maestranza de Sevilla. Así, el torero de la Puebla hará el paseíllo el próximo Domingo de Resurrección, 5 de abril, así como en dos tardes de la Feria de Abril hispalense y el día de la festividad del Corpus Christi, en junio.

Ana Mena

Pese a su juventud, Ana Mena, nacida en Estepona (Málaga) en 1997, cuenta con una dilatada carrera como actriz, modelo y cantante. Ha participado en diversas series y películas, algunas con directores de prestigio como Pedro Almodóvar, además de alcanzar un notable éxito en sus interpretaciones como cantante.

Además, varios Discos de Platino y Discos de Oro en México y Argentina avalan su trayectoria, así como la gira Bellodrama Tour, con la que recorrió más de 50 ciudades de España, México y Argentina.

Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia

El pueblo de Adamuz

Adamuz (Córdoba) ha sido reconocido por la solidaridad mostrada para ayudar a los heridos y a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero junto a la localidad, que causó la muerte de 46 personas.

Medalla Manuel Clavero Arévalo

Museo de la Autonomía andaluza

Situado en Coria del Río (Sevilla), explica y divulga la historia de la autonomía andaluza. Su exposición permanente está estructurada en 14 apartados temáticos que invitan a recorrer el proceso histórico que llevó al pueblo andaluz a la consecución de su autogobierno.

Humanidades y las Letras.

Sandra Golpe

Periodista y presentadora de informativos de Antena 3 Televisión

Bernardo Quintero

Ingeniero y director de Ciberseguridad de Google

Artes

Cantores de Híspalis

Deporte

Olga Carmona

La futbolista sevillana, internacional absoluta con España, se proclamó campeona del mundo en 2023

María Torres García

Karateca malagueña

Economía y Empresa

Ana Requena

La almeriense Ana Requena es presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España desde 2023 y presidenta de la Fundación Randstad desde 2025.

Raúl Berdonés

Fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, uno de los mayores grupos audiovisuales de Europa.

Investigación, Ciencia y Salud

Rosa María Rodríguez

Profesora titular de la Universidad de Jaén e investigadora de referencia internacional en Informática

Las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos de las ocho provincias

Medalla a la Proyección de Andalucía

Eva González

Modelo sevillana

Juvencio Maeztu

El gaditano es director general CEO de Ingka Group (Ikea).

Mérito Medioambiental

Luis Bolaños Figueredo

El empresario sevillano es consejero delegado de Iberhanse Corporate, empresa de cítricos que cofundó en 1992.