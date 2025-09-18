La periodista Sandra Golpe lo tiene difícil para elegir una de estas ciudades: “Cádiz es mi raíz y Madrid mi presente”

Si te dieran a elegir entre Cádiz o Madrid ¿con cuál te quedarías? Sin hacer distinciones, está claro que cada una de ellas tiene su encanto y opciones para todos los gustos. Esta misma pregunta se la han hecho a la presentadora de informativos de Antena 3, Sandra Golpe. La periodista, nacida en San Fernando, guarda un vínculo especial con su tierra natal, a la que se escapa cada vez que puede.

En esta ocasión, ha sido a través de un vídeo publicado en su Instagram, donde la periodista ha destacado las razones que la llevarían a elegir una ciudad u otra. “De Cádiz, me quedo con el mar, los atardeceres infinitos y la alegría contagiosa de mis paisan@s”. Por el contrario, “Madrid es la energía que no descansa, vida cultural y calles que siempre sorprenden”.

Tal y como podemos verla en el vídeo, si tuviera que elegir Cádiz lo haría por el clima, los atardeceres y la gastronomía. En el caso de Madrid, la oferta cultural y las oportunidades son algunas de las razones que la hacen decantarse por la capital española. Sin embargo, confiesa en el vídeo que no puede vivir sin ninguna de ellas. "Cada lugar tiene su encanto genuino y, al final, no puedo elegir… Cádiz es mi raíz y Madrid, mi presente. Las dos son mi casa", concluye.