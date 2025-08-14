Experta en limpieza da cuatro usos sorprendentes del limón para dejar tu cocina como nueva

En el mundo de la limpieza del hogar, hay productos naturales que parecen tener superpoderes, y el limón es uno de ellos. Rocío Butrón, influencer especializada en trucos de limpieza, organización y decoración, asegura que este cítrico no solo es un básico en la despensa, sino también un aliado infalible para mantener la cocina impecable.

Con un aroma fresco y propiedades antibacterianas, el limón se convierte en protagonista de cuatro métodos fáciles y económicos que cualquiera puede aplicar en casa.

1. Para limpiar la grasa del horno

El horno es uno de los electrodomésticos que más cuesta mantener limpio. Rocío propone un truco tan simple como efectivo: llenar una fuente apta para horno con agua hirviendo y añadir varias rodajas de limón. Se introduce la fuente en el interior, se cierra la puerta y se deja actuar unos minutos. El vapor con el ácido cítrico ayuda a ablandar la grasa y las manchas incrustadas, lo que facilita que después pasemos un paño y todo quede reluciente. Además, el aroma a limón neutraliza olores persistentes.

2. Lavavajillas sin olores ni restos

Para que el lavavajillas huela bien y no acumule suciedad en rincones difíciles, Butrón recomienda colocar un vaso con agua y el zumo de un limón en la bandeja superior, dejando también dentro la rodaja exprimida. Se selecciona un ciclo corto de lavado y, al finalizar, el interior queda desinfectado, libre de olores y con un brillo renovado en el acero. Este método, explica, también ayuda a prevenir la formación de cal.

3. Lavadora fresca y desinfectada

Aunque no sea un electrodoméstico propio de la cocina, la lavadora también puede beneficiarse de este truco. La influencer corta un limón en dos mitades, añade un poco de pasta de dientes en cada parte y las introduce directamente en el tambor. Luego, se programa un lavado corto. La combinación del ácido cítrico con los agentes limpiadores del dentífrico elimina restos de detergente, neutraliza malos olores y deja el interior con un aroma fresco.

4. Microondas sin olores ni manchas

El microondas acumula restos de comida y olores intensos si no se limpia con frecuencia. Para solucionarlo, Rocío aconseja colocar en su interior una fuente con vinagre y dos rodajas de limón. Se calienta durante unos minutos, permitiendo que el vapor impregne las paredes. Después, basta con pasar un paño para que la suciedad salga fácilmente y los olores desaparezcan por completo.

Por último, el limón puede ser un aliado para limpiar superficies de acero inoxidable, como fregaderos o grifos. Frotar medio limón directamente sobre la zona ayuda a eliminar manchas de agua y marcas, devolviendo el brillo original sin necesidad de productos químicos agresivos.

Rocío Butrón recuerda que estos trucos no solo son efectivos, sino también respetuosos con el medioambiente y económicos, ya que el limón es un producto natural y asequible. Además, su aroma fresco deja una agradable sensación de limpieza en toda la cocina.