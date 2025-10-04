Qué ver este sábado en la SailGP en Cádiz: carreras, Carnaval y concierto frente a La Caleta
La cita deportiva protagoniza el fin de semana en la ciudad con actividades alrededor
SailGP 2025 en Cádiz: horarios de las competiciones y recorrido
El fin de semana de la SailGP se vivirá este sábado en Cádiz con diversas actividades alrededor de la cita deportiva. A las carreras se unen Carnaval, concierto junto a La Caleta, fiesta infantil , un mercado del arte o una feria de sabores de la provincia de Cádiz.
El trazado diseñado para la cita deportiva permitirá que la competición sea seguida desde tierra, con visibilidad desde el Paseo de Santa Bárbara, la Alameda Apodaca y zonas cercanas.El equipo español muestra el deseo de ganar en casa con el aliento del público gaditano.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la ampliación de los horarios de cierre de los establecimientos de la ciudad en dos horas más.
Agenda de actividades de la SailGP ese sábado en Cádiz
- 11:00 a 15:00 horas. FIESTA INFANTIL. Plaza de San Antonio.
- 12:00 a 17:00 horas AGRUPACIONES DE CARNAVAL. De 12 a 17 horas.
- Plaza del Mentidero: 'El coro de la IA', 'Los del otro barrio', 'Un clásico nunca falla', 'Generación Z', 'Ku Klux Klan Klan', 'El Gallinero' 'El Cementerio' y 'Cádiz, el show'.
- Templete del Parque Genovés: 'Las Gitaneras', 'El Gallinero', 'Una de cal y otra de arena', 'El Cementerio', 'Cádiz, el show', 'Un clásico nunca falla', 'Los del otro barrio' y 'Ku Klux Klan Klan'.
- Plaza de San Antonio: coro 'La Promoción', 'Qué alegría de lunes', 'Las gitaneras', 'El coro de la IA', 'Si tú quieres ser feliz', 'Una de cal y otra de arena', 'La Centinela' y 'Generación Z'.
- 12:00 a 19:00 horas. MERCADO DEL ARTE. En la Alameda Hermanas Carvia Bernal. De 12 a 19 horas
- 14:00 horas. PASEO DE SANTA BÁRBARA Y CARLOS III. Campo de regatas SailGP. Show Foiling Base Cádiz.
- 15:20 a 17:00 horas. Campo de regatas PASEO DE SANTA BÁRBARA Y CARLOS III. Carreras SailGP, primer día de carreras del DP World Spain Sail Grand Prix, Andalucía Cádiz.
- 13:00 a 18:00 horas. BALLET JOVEN. En la Alameda Hermanas Carvia Bernal. De 13 a 18 horas
- 17:00 a 21:00 horas. FERIA ‘SABOREA CÁDIZ, SABOREA TU PROVINCIA’. En la Plaza de España Hora: De 17 a 21 horas
- 20:00 horas. CONCIERTOS ‘VIENTO FEST’. Actuaciones de Muerdo, Mr. Kilombo y Macaco. En la Avenida Duque de Nájera (junto a La Caleta).
