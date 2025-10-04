Qué ver este sábado en la SailGP en Cádiz: carreras, Carnaval y concierto frente a La Caleta

Los F-50 de la SailGP en una imagen tomada en el muelle de Cádiz.

El fin de semana de la SailGP se vivirá este sábado en Cádiz con diversas actividades alrededor de la cita deportiva. A las carreras se unen Carnaval, concierto junto a La Caleta, fiesta infantil , un mercado del arte o una feria de sabores de la provincia de Cádiz.

El trazado diseñado para la cita deportiva permitirá que la competición sea seguida desde tierra, con visibilidad desde el Paseo de Santa Bárbara, la Alameda Apodaca y zonas cercanas.El equipo español muestra el deseo de ganar en casa con el aliento del público gaditano.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la ampliación de los horarios de cierre de los establecimientos de la ciudad en dos horas más.

Agenda de actividades de la SailGP ese sábado en Cádiz