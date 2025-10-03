Previa SailGP Cádiz: Los Gallos y el deseo de ganar en casa

En Cádiz, en casa y con el respaldo de gaditanos y visitantes para sentir el aliento de la marea roja. El equipo español de Rolex SailGP afronta este fin de semana la cita más esperada del calendario mundial. Las aguas gaditanas aguardan al F-50 de Los Gallos con el deseo de aportar, como campo de regatas, lo mejor que puede dar la Bahía para que el espectáculo de los catamaranes traiga la victoria del F-50 Victoria. A las 15:30 horas de este sábado arrancará la competición frente al Paseo de Santa Bárbara y Carlos III.

DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía-Cádiz, penúltima parada de la temporada 2025 del Rolex SailGP Championship, es el mejor escenario para que el Fórmula 1 del mar pilotado por Diego Botín asalte el podio de la competición y llegue a la Gran Final de Abu Dabi, en noviembre, con opciones de revalidar el título de campeón que elevó a lo máximo al equipo español.

El hecho de competir en el campo de regatas gaditano no garantiza el éxito porque nadie ha dicho que vaya a ser fácil. A lo largo de sus cuatro temporadas en la competición, Los Gallos SailGP Team no han tenido el honor de meter la cabeza en la final del Gran Premio de España y luchar por el ansiado volante rojigualda. Pero de nuevo este año, en la edición del 4 y 5 de octubre, hay un sentimiento común en el equipo para alcanzar ese objetivo.

La clasificación general

Pero es complejo como consecuencia de que tres rivales, hasta la fecha, se han mostrado muy consistentes sobre el agua: la Nueva Zelanda de Peter Burling, la Gran Bretaña de Dylan Fletcher, y la Australia de Tom Slingsby. De lo que no cabe duda es de que, después de Cádiz, casi todo el pescado estará ya vendido, de ahí a la importancia de la cita en la Bahía gaditana.

España llega a Cádiz en la cuarta posición de la clasificación del Rolex SailGP Championship, con 70 puntos. Por delante están Nueva Zelanda (73), Gran Bretaña (75) y Australia (76), que encabeza la general absoluta.

Dónde ver por TV la prueba de Cádiz

El DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía-Cádiz podrá seguirse en directo este sábado 4 de octubre y el domingo 5 de octubre, a partir de las 15:30 horas, en Deportes 3 de Movistar Plus+ (dial 65). Fuera del territorio español se podrá ver en el canal oficial de YouTube de SailGP.