El programa del fin de semana del South Festival en Cádiz: qué famosos y series podrás ver y dónde

La tercera edición del South Internacional Festival Series arranca en Cádiz con un fin de semana ya cargado de actitvidades, proyecciones de series y la llegada de conocidos actores y actrices a la ciudad desde la gala de inauguración de este viernes. Estrenando el Teatro Falla como uno de sus principales escenarios, los famosos pasarán también por La Caleta en los photocall y el Teatro del Títere para ver las distintas cintas que se estrenan.

El pistoletazo de salida será este viernes, a las 20:00 horas con una gran gala de inauguración espectáculo-musical, que presentada por la televisiva María Gómez, contará con números musicales, a cargo de Angy, Agoney, Añil Fernández, Belén López y Adrián Fernández, así como la participación de rostros tan conocidos como los de Toñi Moreno, Pepón Nieto, Javier Achaga, Fernando Trueba u Okuda San Miguel. Durante la misma se sucederá la entrega del Premio de Honor 2025 a la actriz María Castro, que le será entregado por Óscar Hiagres. Al término, la proyección de la serie inaugural de esta III edición, que ha recaído sobre 'El Centro', de Movistar Plus+ en colaboración con Fonte Films y cuyos actores también tendrán representación esta noche .Además esta noche, en El Títere también se proyecta la serie 'Cuando nadie nos ve', que protagoniza Maribel Verdú.

Pero el fin de semana también estará protagonizado por Paco León, que recibe homenaje el domingo en el Falla, donde se proyecta Aída y para lo que se acabaron pronto las entradas, o José Luis Moreno, que estrena su documental 'Toma moreno'. También estará la actriz Diane Kruger presenta Pequeños desastres

Famosos que pasarán por Cádiz

Desde las 19:00 de este viernes los curiosos podrán acercarse a la plaza Fragela para ver la alfombra roja. En ella se esperan además rostros como María Gómez, Angy, Agoney, Añil Fernández, Belén López, María Castro, Adrián Fernández, Toñi Moreno, Pepón Nieto, Javier Achaga, Fernando Trueba, Okuda San Miguel, Elena Martín Gimeno, Clara Segura, Elisabet Gasanovas, Niño Josele, Dani Téllez, Carmen Daza, Paula Díaz, Ronan Bennet, Antonio González, Jeremy Pisker, Patricia Vico, Ana de Caro, Erika Leiva o Lucía Benavides, entre otros.

No serán los únicos rostros que brillen en South 2025, ya que en las siguientes jornadas, tanto las fotos matutinas en la playa de La Caleta, como las alfombras rojas nocturnas, serán escenarios por donde pueda verse a actores, cantantes y personalidades como Diane Kruger, Paco León, Mélani Olivares, Martiño Rivas, Karina Kolojolchykova, Cristian de Moret, María Luisa Bolívar, José Luis Moreno, Unax Ugalde, Laquarn Lewis, las hermanas Celia y Natalia de Molina, Fernando Tejero, Chris Brancato, Fran Doblas, Eva Isanta, Marimar Vega, Fran Perea, María Cerezuela, Jorge Coria, Marisol Bizcocho, Sonia Mª Priego “La Húngara”, Armando de Castro (Barón Rojo) o Manuel Jiménez, entre muchos otros.

Programación del fin de semana

Las entradas que quedan disponibles se pueden adquirir a través de la página web o en el Teatro del Títere.

Viernes 12

Desde las 10:00 horas. Photocall en La Caleta , junto al Castillo de Santa Catalina. Sería 'El centro'. David Ulloa, director, y las actrices Elena Martin Gimeno, Clara Segura y Elisabet Casanovas. TambiénCarla Pérez de Albéniz, productora ejecutiva Fonte Films y Fran Araújo, productor ejecutivo Movistar Plus+

20:15 horas. Teatro el Títere. Proyeccción de 'Cuando nadie nos ve'.

19:00 Comienza el photocall en la puerta del Gran Teatro Falla

20:00 Gala de inaugración en el Gran Teatro Falla. Con el premio de honor a María Castro y proyeccion de 'El centro'.

Sábado 13

10:00 horas. Photocall en La Caleta, junto al Castillo de Santa Catalina. Equipo de Sense Filtres (Jiajie Yu Yan, director Sandra Reina, directora; Ainhoa Bolaños, directora; Afioco Gnecco, coguionista; Amaya Izquierdo, productora ejecutiva y creadora; Nico Ariso, actor. Equipo de Bajañí ( Fernando Trueba, director y guionista; Niño Josele, guitarrista y Antonio Carreto, productor Womack Studios); equipo de 'Toma moreno' ( Jose Luis Moreno, Diego Ballesteros yAntonio Carreto, productor Womack Studios), equipo de 'Corbeaux' (Chrystine Girard, Head of International Distribution Encore y Julie Provençal, Spectacles, Télévision Management Encore), equipo de 'Crimen y ley T2' ( Susana Martín Gijón, presentadora; Pepe Flores Caballero, productor ejecutivo; Daniel Gamero Fernández, director de contenido / guionista; Jorge Santos Quilón, director de producción y Paco Prieto Márquez, director de producción); equipo de Invisible (Marta Velasco, productora y Juan Gordon, productor).

13:00 horas. Teatro Títere. Bajañí. El viaje de un guitarra (Womack Studios), con Fernando Trueba y Niño Josele en una docuserie musical y Toma, Moreno, docuserie autobiográfica de José Luis Moreno, que estará presente.

17:00 horas. Teatro El Títere. Invisible (Disney+, Áralan Films y Morena Films).

17: 00 Gran Teatro Falla. Corbeaux. Cánada, Producida por Encore Television

Producida por 18:45 horas. Teattro el Títere. Crimen y Ley T2

19:15 hors. Teatro Falla. Sense FilTRES (3Cat), ficción irreverente con Nico Ariso.

20:00 horas.Alfombra roja en el Falla.

21:15 Teatro Falla. Diane Kruger presenta Pequeños desastres (HBO Max).

presenta Pequeños desastres (HBO Max). 21:15 Teatro de El Titere. Bardot (TimpelPictures / Fremantle), estreno en Movistar Plus+.

Domingo 14